Наумов: «Локомотив» развален, уже живого места нет!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов охарактеризовал нынешнюю ситуацию в клубе.

«В клубе непонятно что творится. Владимир Леонченко только бумажки подписывает, но ни за что не отвечает. Совет директоров взял на себя все оперативное управление, но тогда должен отвечать и за игру, и за потраченные деньги, и за провалы.

Но совет директоров себя увольнять не будет. Конечно, они будут говорить, что тренеры хорошие, потому что если сказать другое, то это признать свои ошибки. Это будет длиться до тех пор, пока руководство РЖД не скажет, что хватит дурака валять.

Всe развалили, уже живого места нет! Ту же «Казанку» закрыли под предлогом оптимизации. Какая оптимизация – вам все денег мало», – сказал Наумов.