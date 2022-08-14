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    Тен Хаг: «В перерыве матча с «Брентфордом» я мог заменить весь состав «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован игрой команды в первом тайме матча второго тура АПЛ против «Брентфорда» (0:4). Все голы лондонцы забили до перерыва.

    «Я сделал три замены в перерыве, но мог заменить весь состав. Мы хотели привнести в игру новую энергию.

    «МЮ» действовал против «Брентфорда» наивно. Нужно быть более прямолинейными. Мы выбросили план в мусорное ведро. Футболисты принимали неверные решения. Нас наказали», – сказал тен Хаг.

    • Матч против «Брентфорда» был 1-м гостевым в АПЛ для тен Хага.
    • «МЮ» идет в АПЛ последним.
    • Следующий соперник – «Ливерпуль».

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 09:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17004

      житель СПб 46 минут назад

      Ну так что же не заменил (сколько мог)?! И главное - все о чем он пишет - это его, тренерские ошибки. И доказательство того, что тренер ничего не стоит в глазах игроков. Печально и обидно за такой клуб... Что с ним сделали...

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