Тен Хаг: «В перерыве матча с «Брентфордом» я мог заменить весь состав «МЮ»

Ну так что же не заменил (сколько мог)?! И главное - все о чем он пишет - это его, тренерские ошибки. И доказательство того, что тренер ничего не стоит в глазах игроков. Печально и обидно за такой клуб... Что с ним сделали...
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован игрой команды в первом тайме матча второго тура АПЛ против «Брентфорда» (0:4). Все голы лондонцы забили до перерыва.
«Я сделал три замены в перерыве, но мог заменить весь состав. Мы хотели привнести в игру новую энергию.
«МЮ» действовал против «Брентфорда» наивно. Нужно быть более прямолинейными. Мы выбросили план в мусорное ведро. Футболисты принимали неверные решения. Нас наказали», – сказал тен Хаг.
- Матч против «Брентфорда» был 1-м гостевым в АПЛ для тен Хага.
- «МЮ» идет в АПЛ последним.
- Следующий соперник – «Ливерпуль».
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