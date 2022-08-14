Тен Хаг: «В перерыве матча с «Брентфордом» я мог заменить весь состав «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг разочарован игрой команды в первом тайме матча второго тура АПЛ против «Брентфорда» (0:4). Все голы лондонцы забили до перерыва.

«Я сделал три замены в перерыве, но мог заменить весь состав. Мы хотели привнести в игру новую энергию.

«МЮ» действовал против «Брентфорда» наивно. Нужно быть более прямолинейными. Мы выбросили план в мусорное ведро. Футболисты принимали неверные решения. Нас наказали», – сказал тен Хаг.