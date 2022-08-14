Йоканович: «Динамо» не остановило игру, когда на газоне был соперник? Был бы удар в голову – другое дело»

В последние десять минут матча пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0) случилась потасовка. Она была вызвана тем, что хозяева не остановили игру, когда на газоне лежал краснодарец.
«Мне показалось, что у игрока «Краснодара» была судорога, и в такой ситуации Лесовой поступил правильно, [что не выбил мяч]. Он не арбитр, а футболист, который делал свою работу. Такая же ситуация была у гостей в первом тайме, и они атаку не остановили.
Я понимаю, если бы это, например, был удар в голову, тогда это было бы другое дело», – сказал Йоканович.
- Серб принял «Динамо» этим летом.
- «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Спартак».
Источник: официальный сайт «Динамо»