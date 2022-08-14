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  • Йоканович: «Динамо» не остановило игру, когда на газоне был соперник? Был бы удар в голову – другое дело»

Йоканович: «Динамо» не остановило игру, когда на газоне был соперник? Был бы удар в голову – другое дело»

14 августа 2022, 07:15
2

В последние десять минут матча пятого тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром» (0:0) случилась потасовка. Она была вызвана тем, что хозяева не остановили игру, когда на газоне лежал краснодарец.

«Мне показалось, что у игрока «Краснодара» была судорога, и в такой ситуации Лесовой поступил правильно, [что не выбил мяч]. Он не арбитр, а футболист, который делал свою работу. Такая же ситуация была у гостей в первом тайме, и они атаку не остановили.

Я понимаю, если бы это, например, был удар в голову, тогда это было бы другое дело», – сказал Йоканович.

  • Серб принял «Динамо» этим летом.
  • «Динамо» идет в РПЛ 5-м.
  • Следующий соперник – «Спартак».

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Йоканович Славиша
Комментарии (2)
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paracetamol
1660454880
При Йокановиче Дырнамо стало одной из самых грубых команд. Проиграли быкам все, кроме нарушений и карточек!
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