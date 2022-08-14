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    Сперцян доволен нулевой ничьей с «Динамо»

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался после матча пятого тура РПЛ против «Динамо» (0:0). Он доволен.

    «Хороший матч с нашей стороны. Удовлетворены результатом? Мы могли выиграть. Не хватило результативности и хладнокровия в конце. В целом, довольны результатом.

    В добавленное время доигрывали матч? Наверное, было очень тяжeлое состояние. Была очень тяжeлая дорога. Думаю, что в конце чуть-чуть успокоились. Решили немного придержать и так закончить эту игру. Сил было очень мало», – сказал Сперцян.

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    Источник: «Чемпионат»

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