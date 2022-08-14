Сафонов высказался о конкуренции «Краснодара» и «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает уровень «Зенита» недосягаемым.
«Безусловно, если сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», то ситуация там совершенно другая. У нас уехали все [легионеры], у них – никто.
С этим глупо спорить, но даже в том составе, который у нас есть, я не вижу никаких предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру.
Такого нет и не будет», – заявил Сафонов.
- Ближайший матч «Краснодара» и «Зенита» состоится 29 октября в 15-м туре РПЛ.
- Петербуржцы 4 раза подряд становились чемпионами России и лидируют в этом розыгрыше.
Источник: «Чемпионат»