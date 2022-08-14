Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Сафонов высказался о конкуренции «Краснодара» и «Зенита»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает уровень «Зенита» недосягаемым.

    «Безусловно, если сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», то ситуация там совершенно другая. У нас уехали все [легионеры], у них – никто.

    С этим глупо спорить, но даже в том составе, который у нас есть, я не вижу никаких предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру.

    Такого нет и не будет», – заявил Сафонов.

    • Ближайший матч «Краснодара» и «Зенита» состоится 29 октября в 15-м туре РПЛ.
    • Петербуржцы 4 раза подряд становились чемпионами России и лидируют в этом розыгрыше.

    Новости по теме
    Сафонов: «Дзюба в «Краснодаре»? У нас есть форварды» 2
    Назван лучший игрок «Краснодара» в июле
    Игроки «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Краснодара» – в сборной 4-го тура РПЛ по версии WhoScored 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11