Сафонов высказался о конкуренции «Краснодара» и «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не считает уровень «Зенита» недосягаемым.

«Безусловно, если сравнивать «Зенит» с «Краснодаром», то ситуация там совершенно другая. У нас уехали все [легионеры], у них – никто.

С этим глупо спорить, но даже в том составе, который у нас есть, я не вижу никаких предпосылок, чтобы мы заранее до матча проигрывали игру.

Такого нет и не будет», – заявил Сафонов.