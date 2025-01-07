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    • Силкин – о выступлениях Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу сказать, что супер-пупер»

    Силкин – о выступлениях Сафонова в «ПСЖ»: «Не могу сказать, что супер-пупер»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях голкипер «ПСЖ» Матвея Сафонова.

    – Состоялась игра Суперкубка Франции «ПСЖ»«Монако» (1:0), в которой первый трофей выиграл Матвей Сафонов. Как вы оцениваете этот успех нашего вратаря?

    – Он не принимал участия в матче, но при этом выиграл трофей. У нас вообще случаются какие-то сверхпохвалы, когда наши футболисты выходят на поле в составе европейских команд.

    Это касается и Захаряна в «Реал Сосьедаде», который уже забыл, когда забивал и отдавал голевые передачи. А его ведь для этого туда взяли. То же самое и Сафонов. Он стал победителем турнира, потому что принимал участие в кубковых матчах до этого. Но все равно, это нормальное достижение.

    Мне бы хотелось знать реальную ситуацию – как Матвей чувствует себя в этой команде. Тем более, у Доннаруммы периодически возникают какие-то проблемы. Но Сафонов все равно то играет, то не играет, то навалит, то тащит.

    – Можно ли сказать, что переход Сафонова уже оправдался, ведь есть первый трофей?

    – Трофей – это, конечно, важно. Сафонов ведь поехал во Францию не только ради игры в хорошей команде. Он наверняка еще о чем-то мечтал. Могу только поздравить Матвея с Суперкубком.

    С другой стороны, я не думаю, что победа в этом турнире оправдала переход Сафонова в этот клуб. Это вряд ли.

    – С выздоровлением Доннаруммы Сафонов будет редко выходить на поле?

    – Я не знаю, какая обстановка в команде, и какая политика у клуба. Доннарумма тоже не просто так оказался в «ПСЖ». Он здорово провел чемпионат Европы.

    – Как оцениваете в целом начало карьеры Сафонова в «ПСЖ»? У него были хорошие матчи, вытащенная серия пенальти, ошибка, после которой его ругали.

    Нормальное начало карьеры. Не могу сказать, что супер-пупер, но и плохим его тоже не назовешь. Сафонов пошел в такую команду, в которой если закрепится, то будет здорово.

    – «ПСЖ» идет в чемпионате Франции на первом месте с большим отрывом в 7 очков. Ждать ли второго трофея Сафонов?

    – Почему нет? Если «ПСЖ» станет чемпионом, то и Матвей приложит к этому руку. Мне бы хотелось, чтобы наш вратарь получал побольше игровой практики.

    Для нас важно это, а не просто сам факт отъезда в именитый клуб. А то некоторые переходят в сильные команды, хотя изначально ясно, что играть там эти футболисты не будут. Не хочу называть имен. В итоге такие ребята деградируют и перестают считаться нормальными футболистами. Такое тоже очень часто бывает.

    • 25-летний Сафонов сыграл за «ПСЖ» 8 матчей, пропустил 6 голов, провел 3 встречи на ноль.
    • В последний раз он выходил на поле в кубковой игре с «Лансом» 22 декабря.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    07.01.2025 13:30
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