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    Хави высказался о нулевой ничьей с «Райо Вальекано»

    Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарии после матча первого тура Примеры против «Райо Вальекано».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Каталонцы не победили этого соперника в третьем матче чемпионата подряд.

    «Я понимаю разочарование, ведь от нас многого ожидали. Нужно тщательно проанализировать игру, совершенствоваться, продолжать верить в модель и дальше работать.

    «Райо» прекрасно оборонялся. Нам было трудно генерировать моменты. Жаль, мы хотели показать болельщикам, что находимся на правильном пути.

    Это разочарование, но мы просим набраться терпения», – сказал Хави.

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    Источник: Marca

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