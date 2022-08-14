Хави высказался о нулевой ничьей с «Райо Вальекано»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарии после матча первого тура Примеры против «Райо Вальекано».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Каталонцы не победили этого соперника в третьем матче чемпионата подряд.

«Я понимаю разочарование, ведь от нас многого ожидали. Нужно тщательно проанализировать игру, совершенствоваться, продолжать верить в модель и дальше работать.

«Райо» прекрасно оборонялся. Нам было трудно генерировать моменты. Жаль, мы хотели показать болельщикам, что находимся на правильном пути.

Это разочарование, но мы просим набраться терпения», – сказал Хави.