«Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко оценил потенциал Александра Соболева.

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу – ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», – заявил Кавазашвили.