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  • «Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве

«Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве

12 августа 2022, 17:35
11

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко оценил потенциал Александра Соболева.

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу – ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», – заявил Кавазашвили.

  • В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Соболев Александр Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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Dguffin
1660316078
Дельфин? Да ему в Барселоне бы мячики подавать не доверили
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ilichkadr
1660316264
На 9-м десятке уже надо думать. прежде чем что-то сказать.
Ответить
Беспонтий
1660316617
русский ибра
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НикКин
1660318523
Дед ты таблетки пил сегодня или опять забыл
Ответить
ab15488
1660320149
скорее как преподаватель актерского мастерства
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kvm
1660320788
И был бы главным дельфином в дельфинарии Барселоны...
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Александр.Т.
1660321620
Бред старика
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Мася_1989
1660322378
Во сне? Что за бред? Из наших ни кто бы не заиграл в топ клубе, не тянут. Физика, тактика, техника, у наших этого нет
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Форвард 79
1660322525
Блин, начал хоть изредка по мячу попадать и сразу барселона, да еще и главным Не смешно ли?!
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Vitaga
1660329461
маразм крепчал... в Барсе ему мячики подавать из за бровки не доверили
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