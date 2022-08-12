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    «Был бы главным нападающим «Барселоны». Кавазашвили – о Соболеве

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высоко оценил потенциал Александра Соболева.

    «Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но, когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

    Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу – ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

    Соболев смог бы заиграть «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», – заявил Кавазашвили.

    • В 4 стартовых турах РПЛ Соболев забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1605

      Форвард 79 35 минут назад

      Блин, начал хоть изредка по мячу попадать и сразу барселона, да еще и главным
      Не смешно ли?!

      0
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      Рейтинг: +259

      Мася_1989 38 минут назад

      Во сне? Что за бред? Из наших ни кто бы не заиграл в топ клубе, не тянут. Физика, тактика, техника, у наших этого нет

      0
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      Рейтинг: +76

      Александр.Т. 50 минут назад

      Бред старика

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2084

      kvm 1 час назад

      И был бы главным дельфином в дельфинарии Барселоны...

      1
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      Рейтинг: +1503

      ab15488 1 час назад

      скорее как преподаватель актерского мастерства

      0
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      Рейтинг: +146

      НикКин 1 час назад

      Дед ты таблетки пил сегодня или опять забыл

      2
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      Рейтинг: +162

      Аден 1 час назад

      Старче прав, однозначно.

      0
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      Рейтинг: +13364

      playsh 2 часа назад

      Ну Кава,ты даёшь...К сожалению,этого не проверишь.А вот ты бы в Барселоне заиграл в своё время точно,потому как помню твою игру до сих пор!!!

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      Рейтинг: +4880

      Беспонтий 2 часа назад

      русский ибра

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      Рейтинг: +16524

      ilichkadr 2 часа назад

      На 9-м десятке уже надо думать. прежде чем что-то сказать.

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