Циннбауэр: «Руководство «Локомотива» выразило недовольство и поддержку»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с руководством клуба.

«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен тем. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча.

Руководство выразило своe мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждeм предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию», – сказал Циннбауэр.