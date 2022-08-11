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    Циннбауэр: «Руководство «Локомотива» выразило недовольство и поддержку»

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с руководством клуба.

    «Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен тем. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча.

    Руководство выразило своe мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждeм предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию», – сказал Циннбауэр.

    • «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
    • Спортивный директор «Локо» Томас Цорн в воскресенье обратился к болельщикам.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4953

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Как бы и после следующего матча руководство не было взвинчено и расдосадовано.

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