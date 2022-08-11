Циннбауэр: «Руководство «Локомотива» выразило недовольство и поддержку»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с руководством клуба.
«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен тем. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча.
Руководство выразило своe мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждeм предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию», – сказал Циннбауэр.
- «Локо» набрал 2 очка после 4-х туров – это худший результат клуба с 2006 года.
- Спортивный директор «Локо» Томас Цорн в воскресенье обратился к болельщикам.
Источник: «Чемпионат»