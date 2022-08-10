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    «Надо отвечать за ошибки. Вот пусть «Фиорентина» и отвечает». Уткин – о Кокорине

    Видеоблогер Василий Уткин связал возможный отказ россиянам в шенгенской визе с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

    «Я тут вдруг подумал о Кокорине. Именно и только о нем (не политика).

    Я так понимаю, что до конца августа Евросоюз планирует обсудить вопрос о шенгенских визах для россиян. Как о выдаче новых, так и об аннулировании выданных.

    Ведь это последний шанс для «Фиорентины» взять – да и расстаться с Кокориным! Не будет у него рабочей визы, и бац – контракт расторгнут…

    От души болею за Саню, чтобы этого не произошло. Надо отвечать за свои ошибки – вот пусть «Фиорентина», в частности, и отвечает», – написал Уткин.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    10.08.2022 23:31
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