«Надо отвечать за ошибки. Вот пусть «Фиорентина» и отвечает». Уткин – о Кокорине

Видеоблогер Василий Уткин связал возможный отказ россиянам в шенгенской визе с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Я тут вдруг подумал о Кокорине. Именно и только о нем (не политика).

Я так понимаю, что до конца августа Евросоюз планирует обсудить вопрос о шенгенских визах для россиян. Как о выдаче новых, так и об аннулировании выданных.

Ведь это последний шанс для «Фиорентины» взять – да и расстаться с Кокориным! Не будет у него рабочей визы, и бац – контракт расторгнут…

От души болею за Саню, чтобы этого не произошло. Надо отвечать за свои ошибки – вот пусть «Фиорентина», в частности, и отвечает», – написал Уткин.