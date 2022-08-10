«Это катастрофа итальянского футбола». Журналист – о Кокорине

Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки недоволен пребыванием российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

«Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую переду. Зато у него две желтые.

Кокорин – это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист», – сказал Франки.