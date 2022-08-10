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    «Это катастрофа итальянского футбола». Журналист – о Кокорине

    Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки недоволен пребыванием российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».

    «Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую переду. Зато у него две желтые.

    Кокорин – это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист», – сказал Франки.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25418

      vladimir-7 43 минуты назад

      Федуну теперь нельзя близко появляться около Италии.

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      Рейтинг: +24535

      JTherry 1 час назад

      "Это катастрофа итальянского футбола..."
      ...интересно, что макаронники орали бы, если бы их забанили УЕФА и ФИФА, как команды России... Коко - СО против Серии А...)

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      Рейтинг: +5349

      AtticusFinch 1 час назад

      4,5 миллиона евро. для клуба уровня Фиорентины это копейки - разорвите контракт выплатив 70 процентов зарплаты и всё!

      0
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      Рейтинг: +9037

      R_a_i_n 1 час назад

      Помню болелы мини-**** из Сочи орали тут, что у них он хорошо играл, а в Спартаке тренер не может его реализовать)))

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      Рейтинг: +2005

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      так и есть. в сочи он нормально играл, с учётом того, что пару лет пропустил. а как пришёл в хрюшатник - 1 гол, да и тот с пенальти.

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      Рейтинг: +147

      ScarlettOgusania > fakeid 45 минут назад

      Не надо грязью бросать в своего "бывшего" бандитто, и голов он назабивал - аж 2 штуки с пеналей))

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      Рейтинг: +2005

      fakeid > ScarlettOgusania 15 минут назад

      ничего себе)

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      Рейтинг: +1491

      Alex Y 2 часа назад

      Так выпускали бы в каждом матче , и чтоб хотя бы по 30 минут за игру, тогда может быть и забил бы один с пенальти))

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      Рейтинг: +1595

      vmonomah17 > Alex Y 1 час назад

      В свои ворота)))

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