«Это катастрофа итальянского футбола». Журналист – о Кокорине

Журналист итальянской газеты Tuttosport Массимо Франки недоволен пребыванием российского нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине».
«Кокорин – катастрофа итальянского футбола. Он никому не нужен в Италии и, видимо, в мире тоже. Он один из самых высокооплачиваемых игроков «Фиорентины», но в прошлом сезоне сыграл всего 216 минут, не забив ни одного гола и не сделав ни одну голевую переду. Зато у него две желтые.
Кокорин – это игрок-фантом. «Фиорентина» открыта и ждет предложений по Александру, но он никому не нужен. Саша – не футболист», – сказал Франки.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «РБ Спорт»