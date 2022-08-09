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  • «Я в шоке. Это цирк, театральная ситуация». Мостовой – об увольнении Юрана из «Химок»

«Я в шоке. Это цирк, театральная ситуация». Мостовой – об увольнении Юрана из «Химок»

9 августа 2022, 17:17
7

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с отставкой главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, а потом ни с того, и ни с сего назначили Юрана, который был вообще в другой команде.

Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева – ещe одна театральная строка. Юрана убирают уже не первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», – заявил Мостовой.

  • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
  • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
  • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Мостовой Александр
Комментарии (7)
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Solist345345
1660055011
Вот меньше всего хочется услышать мнение Мостового по этому вопросу. А просто попи#&еть, так он только это и умеет.
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Беспонтий
1660056180
В перипетии жизни передряг Мы не поём других куплетов Мы ненавидим [С**А] бедолаг Мы обожаем госдепов. Убери Черевченко! Положи Юрана! Юран с мавзолея - НА! Юрану всё до фени . И на всех им наплевать на службе государственной.. пусть назначуть Писарева... и пильнут пол-царства. группа Губы и ВСВ(ну почти (с)) --------------------------------------------- " Наши пограничники с нашим капитаном, А на левой стороне — ихние посты."(с)
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НикКин
1660057273
У нас уже весь футбол цирк не даром Лига приколов называем
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Enter2006
1660057405
Если Терюшков рулит, Значит Химки вниз летит, Если рулит Терюшков, Химки опустить готов!
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житель СПб
1660058168
Что происходит - действительно, непонятно. И очень неприятно! Человек, вроде бы неплохо работает - и вот?!
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САДЫЧОК
1660070870
Да , всё ясно пилят бабло , за неустойку ! Это , очевидно же ! Кто там , в Химках главный ?! Пора , разобраться , в ситуациях ! Да и все деньги из бюджета , а это опасные игры злодеев !
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