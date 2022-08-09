«Я в шоке. Это цирк, театральная ситуация». Мостовой – об увольнении Юрана из «Химок»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с отставкой главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, а потом ни с того, и ни с сего назначили Юрана, который был вообще в другой команде.

Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева – ещe одна театральная строка. Юрана убирают уже не первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», – заявил Мостовой.