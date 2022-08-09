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    «Я в шоке. Это цирк, театральная ситуация». Мостовой – об увольнении Юрана из «Химок»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с отставкой главного тренера «Химок» Сергея Юрана.

    «Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, а потом ни с того, и ни с сего назначили Юрана, который был вообще в другой команде.

    Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева – ещe одна театральная строка. Юрана убирают уже не первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», – заявил Мостовой.

    • В прошлом сезоне «Химки» в стыках сохранили прописку в РПЛ.
    • В новом чемпионате команда набрала 7 очков в 4 турах и занимает 7-е место в таблице.
    • Юран возглавлял «Химки» с февраля. Он получит неустойку в размере 35-40 миллионов рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11222

      Алексей З 2 часа назад

      А что удивляет ?
      Кто финансирует неизвестно , сколько и кто вправе тратить неизвестно, так почему кадровые вопросы должны удивлять ?
      Один из 14 клубов где всё скрыто за семью печатями.
      Такая страна , такая организация соцпроектов.
      Ещё Деточкин говаривал " Воруют", ничего не изменилось.

      0
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      Рейтинг: +16921

      житель СПб 3 часа назад

      Что происходит - действительно, непонятно. И очень неприятно! Человек, вроде бы неплохо работает - и вот?!

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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 > житель СПб 2 часа назад

      Потому что в руководстве клуба Химок 3,14дарасы! Как и в локо к примеру.

      2
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      Рейтинг: +4133

      Enter2006 3 часа назад

      Если Терюшков рулит,
      Значит Химки вниз летит,
      Если рулит Терюшков,
      Химки опустить готов!

      0
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      Рейтинг: +130

      НикКин 3 часа назад

      У нас уже весь футбол цирк не даром Лига приколов называем

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      Рейтинг: +4815

      Беспонтий 3 часа назад

      В перипетии жизни передряг
      Мы не поём других куплетов
      Мы ненавидим [С**А] бедолаг
      Мы обожаем госдепов.

      Убери Черевченко!
      Положи Юрана!
      Юран с мавзолея - НА!
      Юрану всё до фени .

      И на всех им наплевать на службе государственной..
      пусть назначуть Писарева...
      и пильнут пол-царства.

      группа Губы и ВСВ(ну почти (с))
      ---------------------------------------------
      " Наши пограничники с нашим капитаном,
      А на левой стороне — ихние посты."(с)

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      Рейтинг: +640

      Solist345345 3 часа назад

      Вот меньше всего хочется услышать мнение Мостового по этому вопросу. А просто попи#&еть, так он только это и умеет.

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