«Я в шоке. Это цирк, театральная ситуация». Мостовой – об увольнении Юрана из «Химок»

А что удивляет ?
Кто финансирует неизвестно , сколько и кто вправе тратить неизвестно, так почему кадровые вопросы должны удивлять ?
Один из 14 клубов где всё скрыто за семью печатями.
Такая страна , такая организация соцпроектов.
Ещё Деточкин говаривал " Воруют", ничего не изменилось.
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о ситуации с отставкой главного тренера «Химок» Сергея Юрана.
«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, а потом ни с того, и ни с сего назначили Юрана, который был вообще в другой команде.
Сейчас в театральном стиле убирают Юрана и назначают Писарева – ещe одна театральная строка. Юрана убирают уже не первый раз: это выглядит и смешно, и печально. Потом дают комментарии, что по общему согласию», – заявил Мостовой.