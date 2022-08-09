«Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов четырех игроков

Надеюсь, Барселона не успеет зарегистрировать новичков. Справедливый фэйр-плей для всех команд. Не понимаю, почему Пике и Бускетс так держатся за Барсу. Уходить надо оттуда
У действующего руководства «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов Марка-Андре тер Стегена, Жерара Пике, Френки де Йонга и Клемана Лангле.
Все четверо подписали новые соглашения с клубом в октябре 2020 года в период правления Жозепа Бартомеу.
Тогда футболисты согласились на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти.
В ходе юридической проверки выяснилось, что «Барса» сэкономила всего 30 миллионов евро, зато потом ей пришлось бы переплатить 311 миллионов.
Каталонский клуб может обратиться в прокуратуру и попытаться аннулировать эти контракты.
Если продление договоров в 2020-м признают недействительным, то тер Стеген и Лангле уже следующим летом могут стать свободными агентами, а Де Йонг и Пике – в 2024 году.
Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую «Барселона» переплатила им после заключения новых сделок.