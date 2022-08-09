Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов четырех игроков

«Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов четырех игроков

9 августа 2022, 14:35
2

У действующего руководства «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов Марка-Андре тер Стегена, Жерара Пике, Френки де Йонга и Клемана Лангле.

Все четверо подписали новые соглашения с клубом в октябре 2020 года в период правления Жозепа Бартомеу.

Тогда футболисты согласились на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти.

В ходе юридической проверки выяснилось, что «Барса» сэкономила всего 30 миллионов евро, зато потом ей пришлось бы переплатить 311 миллионов.

Каталонский клуб может обратиться в прокуратуру и попытаться аннулировать эти контракты.

Если продление договоров в 2020-м признают недействительным, то тер Стеген и Лангле уже следующим летом могут стать свободными агентами, а Де Йонг и Пике – в 2024 году.

Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую «Барселона» переплатила им после заключения новых сделок.

Еще по теме:
Жезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал» 1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году 6
Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Пике Жерар тер Стеген Марк-Андре Лангле Клеман де Йонг Френки
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1660049354
Ну тогда лишить их всех титулов, при этих игроках
Ответить
Аристократ Олжик
1660053396
Надеюсь, Барселона не успеет зарегистрировать новичков. Справедливый фэйр-плей для всех команд. Не понимаю, почему Пике и Бускетс так держатся за Барсу. Уходить надо оттуда
Ответить
Главные новости
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
2
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
3
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
1
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
2
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
5
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
25
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
10
Все новости
Все новости
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
13:29
5
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
Вчера, 22:22
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Вчера, 21:21
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
Вчера, 19:40
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
Вчера, 18:43
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
Вчера, 17:59
6
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
Вчера, 17:26
5
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
Вчера, 16:29
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
Вчера, 13:47
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
Вчера, 11:57
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
Вчера, 11:44
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
Вчера, 10:46
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
1 сентября
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
1 сентября
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
31 августа
8
ВидеоМбаппе – о свадьбе с испанской актрисой: «Спокойной ночи»
31 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+