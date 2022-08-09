«Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов четырех игроков

У действующего руководства «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов Марка-Андре тер Стегена, Жерара Пике, Френки де Йонга и Клемана Лангле.

Все четверо подписали новые соглашения с клубом в октябре 2020 года в период правления Жозепа Бартомеу.

Тогда футболисты согласились на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти.

В ходе юридической проверки выяснилось, что «Барса» сэкономила всего 30 миллионов евро, зато потом ей пришлось бы переплатить 311 миллионов.

Каталонский клуб может обратиться в прокуратуру и попытаться аннулировать эти контракты.

Если продление договоров в 2020-м признают недействительным, то тер Стеген и Лангле уже следующим летом могут стать свободными агентами, а Де Йонг и Пике – в 2024 году.

Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую «Барселона» переплатила им после заключения новых сделок.