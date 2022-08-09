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    «Барселона» может обратиться в прокуратуру из-за контрактов четырех игроков

    У действующего руководства «Барселоны» есть сомнения в законности контрактов Марка-Андре тер Стегена, Жерара Пике, Френки де Йонга и Клемана Лангле.

    Все четверо подписали новые соглашения с клубом в октябре 2020 года в период правления Жозепа Бартомеу.

    Тогда футболисты согласились на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу во время кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Однако затем их доходы должны были существенно вырасти.

    В ходе юридической проверки выяснилось, что «Барса» сэкономила всего 30 миллионов евро, зато потом ей пришлось бы переплатить 311 миллионов.

    Каталонский клуб может обратиться в прокуратуру и попытаться аннулировать эти контракты.

    Если продление договоров в 2020-м признают недействительным, то тер Стеген и Лангле уже следующим летом могут стать свободными агентами, а Де Йонг и Пике – в 2024 году.

    Также в таком случае игроки будут вынуждены вернуть ту часть денег, которую «Барселона» переплатила им после заключения новых сделок.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2199

      Аристократ Олжик 22 минуты назад

      Надеюсь, Барселона не успеет зарегистрировать новичков. Справедливый фэйр-плей для всех команд. Не понимаю, почему Пике и Бускетс так держатся за Барсу. Уходить надо оттуда

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      Рейтинг: +2594

      BlackMurder 1 час назад

      Ну тогда лишить их всех титулов, при этих игроках

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