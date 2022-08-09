Власти Москвы разрешили «Торпедо» построить новый стадион

В Москве начаты строительные работы по новому стадиону «Торпедо».
«5 августа 2022 года Мосгосстройнадзор выдал ГК «Инград» разрешение на начало строительства стадиона «Торпедо» им Э.А. Стрельцова номер 77-126000-020366-2022.
Выбранный подрядчик по нулевому циклу (свайное поле) уже произвел мобилизацию на строительной площадке.
Фактически это означает начало непосредственно строительных работ по стадиону», – сообщила пресс-служба столичного клуба.
- «Торпедо» набрало 1 очко в 4 стартовых турах РПЛ.
- На сезон-2022/23 клуб заявил 2 стадиона – «Лужники» и «Арену Химки».
Источник: телеграм-канал «Торпедо»