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    Власти Москвы разрешили «Торпедо» построить новый стадион

    В Москве начаты строительные работы по новому стадиону «Торпедо».

    «5 августа 2022 года Мосгосстройнадзор выдал ГК «Инград» разрешение на начало строительства стадиона «Торпедо» им Э.А. Стрельцова номер 77-126000-020366-2022.

    Выбранный подрядчик по нулевому циклу (свайное поле) уже произвел мобилизацию на строительной площадке.

    Фактически это означает начало непосредственно строительных работ по стадиону», – сообщила пресс-служба столичного клуба.

    • «Торпедо» набрало 1 очко в 4 стартовых турах РПЛ.
    • На сезон-2022/23 клуб заявил 2 стадиона – «Лужники» и «Арену Химки».

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1977

      fakeid 6 минут назад

      снова те же грабли. стройте с крышей сразу, чтобы хоть 1 подобный стадион был в москве на всякий случай.

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      Рейтинг: +97506

      zigbert 1 час назад

      Хорошая идея, осталось только найти средства на строительство.

      0
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      Рейтинг: +665

      Suvorov51 2 часа назад

      Удачи всем болелам Торпедо, правда у вас был стадион очень было хорошо смотреть футбол близко слышно было рабочий разговор футболистов еще раз удачи в строительстве и в футболе

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      Рейтинг: +16481

      ilichkadr 2 часа назад

      Надо строить стадион обязательно крытым, иначе будет как с черкизоном.

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