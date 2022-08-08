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    «Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить». Терюшков – о Fan ID

    Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков допустил, что система Fan ID работает неэффективно на сегодняшний день.

    «Надо смотреть и анализировать ситуацию, принимая во внимание то, что сейчас происходит. Работает ли качественно, тот сервис, который разработало Минцифры и отвечает ли он запросам болельщика?

    Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Это связано с тем, что не все приняли эту систему, или с тем, что невозможно получить в удобном формате Fan ID?

    Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет.

    На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении.

    Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе.

    Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена», – сказал Терюшков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24387

      JTherry 51 минуту назад

      чтобы "система заработала в полном объеме", нужно было ее запускать не со стадионов в Екатеринбурге, Сочи и НН, а на стадионах, из-за болельщиков которых эту "систему" и вводят, то есть, с ВЭБ-арены и баклан-арены... а по-хорошему, ее и вводить не надо было, толчок дали события февраля...

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      Рейтинг: +6

      Аvеngеr > JTherry 8 минут назад

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      Рейтинг: +660

      Suvorov51 2 часа назад

      Был на матче Торпедо-Химки, свободно купил билет и смотрел футбол, народу кот наплакал, я понимаю, что это не топ клубы, ну скажем Спартак, Динамо, ЦСКА. но думаю что если бы не было этого решения болельщиков было бы на много больше.

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      Рейтинг: +11611

      Вомбат > Suvorov51 1 час назад

      Конечно, и чтобы этого больше не было, как раз и вводят фанайди. А то как соберется в Лужниках тысяч 50...

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      Рейтинг: +2042

      Dr.Metal 2 часа назад

      Получить не сложно, но тогда уж и в театр примените и на концерт Николая Баскова. Тоже удобно всех индефицировать. Бред полнейший. Лучше на стадионах побольше камер воткните и снимайте тех, кто файеры на поле бросает

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      Рейтинг: +102

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Нужно не откладывать, а отменять

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