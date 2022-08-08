«Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить». Терюшков – о Fan ID

чтобы "система заработала в полном объеме", нужно было ее запускать не со стадионов в Екатеринбурге, Сочи и НН, а на стадионах, из-за болельщиков которых эту "систему" и вводят, то есть, с ВЭБ-арены и баклан-арены... а по-хорошему, ее и вводить не надо было, толчок дали события февраля...
Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков допустил, что система Fan ID работает неэффективно на сегодняшний день.
«Надо смотреть и анализировать ситуацию, принимая во внимание то, что сейчас происходит. Работает ли качественно, тот сервис, который разработало Минцифры и отвечает ли он запросам болельщика?
Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Это связано с тем, что не все приняли эту систему, или с тем, что невозможно получить в удобном формате Fan ID?
Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет.
На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении.
Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе.
Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена», – сказал Терюшков.