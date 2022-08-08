«Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить». Терюшков – о Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков допустил, что система Fan ID работает неэффективно на сегодняшний день.

«Надо смотреть и анализировать ситуацию, принимая во внимание то, что сейчас происходит. Работает ли качественно, тот сервис, который разработало Минцифры и отвечает ли он запросам болельщика?

Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Это связано с тем, что не все приняли эту систему, или с тем, что невозможно получить в удобном формате Fan ID?

Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет.

На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении.

Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе.

Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена», – сказал Терюшков.