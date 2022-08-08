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  • «Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить». Терюшков – о Fan ID

«Система не заработала в полном объеме. Может, нужно отложить». Терюшков – о Fan ID

8 августа 2022, 19:32
6

Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы РФ Роман Терюшков допустил, что система Fan ID работает неэффективно на сегодняшний день.

«Надо смотреть и анализировать ситуацию, принимая во внимание то, что сейчас происходит. Работает ли качественно, тот сервис, который разработало Минцифры и отвечает ли он запросам болельщика?

Почему мы фиксируем снижение посещаемости? Это связано с тем, что не все приняли эту систему, или с тем, что невозможно получить в удобном формате Fan ID?

Здесь нужно очень серьезно разбираться, советоваться именно с клубами и болельщиками для того, чтобы понять, что не работает и скорректировать. Но сейчас есть закон, и никаких изменений в нем нет.

На данном этапе я склонен говорить о том, что система не заработала в полном объеме. Возможно, потому что не была должным образом протестирована, были сложности при оформлении.

Дальше надо глубоко анализировать и с правоохранительными органами говорить, насколько это реализуемо в быстрой перспективе.

Может быть, нужно отложить. Но эта работа в любом случае должна быть проведена», – сказал Терюшков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1659977774
Нужно не откладывать, а отменять
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Dr.Metal
1659978779
Получить не сложно, но тогда уж и в театр примените и на концерт Николая Баскова. Тоже удобно всех индефицировать. Бред полнейший. Лучше на стадионах побольше камер воткните и снимайте тех, кто файеры на поле бросает
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JTherry
1659983629
чтобы "система заработала в полном объеме", нужно было ее запускать не со стадионов в Екатеринбурге, Сочи и НН, а на стадионах, из-за болельщиков которых эту "систему" и вводят, то есть, с ВЭБ-арены и баклан-арены... а по-хорошему, ее и вводить не надо было, толчок дали события февраля...
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664
1659988009
Пусть доплачивают тогда клубам за не проданные билеты ! Знатно переобулся, да чего уж там, для депутатов это норма.
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