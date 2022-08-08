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    Бородюк: «Многое непонятно по Fan ID. Не вводят же его в театрах, на концертах, в магазинах»

    Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о системе Fan ID.

    ⁃ Не хватает вам активных болельщиков – «Запада-5»?

    ⁃ Конечно, нам не хватает их! Они всегда поддерживают нас. Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же ее в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу.

    Любой тренер вам скажет, что болельщиков не хватает на стадионе. Видели же на стадионе в Воронеже, целая торсида гонит команду.

    • Система Fan ID начала работать этим летом.
    • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: сайт «Торпедо»

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    Сегодня, 14:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +65

      То ли ещё будет 23 минуты назад

      На хоккее, волейболе, баскетболе, гандболе и тд, нигде более, нет этого недоразумения. Да и ни в одной стране мира, скорей всего, нет ничего подобного.

      0
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      Рейтинг: +4769

      Беспонтий 1 час назад

      вот только быдла в театре не хватало
      с пивасом и петардами

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      Рейтинг: +276

      NotFound > Беспонтий 59 минут назад

      С языка снял)

      0
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      Рейтинг: +3624

      Иван Петров 1986 1 час назад

      В театре дебилы меньше матом орут, не бьют друг друга, и не мешают нормальным людям.

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