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  • Бородюк: «Многое непонятно по Fan ID. Не вводят же его в театрах, на концертах, в магазинах»

Бородюк: «Многое непонятно по Fan ID. Не вводят же его в театрах, на концертах, в магазинах»

8 августа 2022, 14:19
9

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о системе Fan ID.

⁃ Не хватает вам активных болельщиков – «Запада-5»?

⁃ Конечно, нам не хватает их! Они всегда поддерживают нас. Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же ее в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу.

Любой тренер вам скажет, что болельщиков не хватает на стадионе. Видели же на стадионе в Воронеже, целая торсида гонит команду.

  • Система Fan ID начала работать этим летом.
  • Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Торпедо Бородюк Александр
Комментарии (9)
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Иван Петров 1986
1659958840
В театре дебилы меньше матом орут, не бьют друг друга, и не мешают нормальным людям.
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Беспонтий
1659959160
вот только быдла в театре не хватало с пивасом и петардами
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То ли ещё будет
1659962696
На хоккее, волейболе, баскетболе, гандболе и тд, нигде более, нет этого недоразумения. Да и ни в одной стране мира, скорей всего, нет ничего подобного.
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memasedatt
1659965794
Зачем дарить цветы и подарки, выпрашевать у жены, снимать пpоституткy если можно просто потраxатьcя. Сeкc Знaкомcтва: беcплатнo, aнoнимно, быстро (осторожно! можно встретить знакомых). Можеш сам yбедиться, вот сcылка ------- https://tinu.be/MdpQIjsRl
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neim
1659967538
В театры и магазины не помещается 20-30-40 и более тысяч самой разношёрстной публики, обременённый пивными парами, а может ещё и чем по крепче. Так что не надо сравнивать хрен с пальцем.
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portero
1659971153
Для удобства полицаев каждому болельщику при входе одевать кандалы и пристегиваться к своему месту до конца игры, пока все не пристегнуться игра не начинается. Для получения свободы, каждый должен доказать сотруднику что вел себя прилично и не выражался, после чего полицай может отпустить терпилу со стадиона!!!!
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