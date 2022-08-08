Бородюк: «Многое непонятно по Fan ID. Не вводят же его в театрах, на концертах, в магазинах»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о системе Fan ID.
⁃ Не хватает вам активных болельщиков – «Запада-5»?
⁃ Конечно, нам не хватает их! Они всегда поддерживают нас. Мне многое непонятно по карте болельщика. Не вводят же ее в театрах, на концертах, в магазинах. У меня много вопросов по этому поводу.
Любой тренер вам скажет, что болельщиков не хватает на стадионе. Видели же на стадионе в Воронеже, целая торсида гонит команду.
- Система Fan ID начала работать этим летом.
- Она уже функционирует на стадионах в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: сайт «Торпедо»