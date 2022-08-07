Терюшков заявил, что «Химки» рассчитывают на высокие места в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура РПЛ.

Дубль в этой игре сделал Александр Долгов.

Подмосковная команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Тяжелая игра, конечно. Просели во второй половине, но довели игру до нужного результата. Долгов, конечно, молодец.

Место в четверке? Мы рассчитываем на высокие места, но турнир длинный. Говорить пока сложно. Если бы это был 26-й тур, тогда можно было бы сказать о результате. Надеюсь, сохраним темп. Ребята настроены, горят.

Впереди два тяжелых матча. «Локомотив», например, очень злая команда, которая голодна до побед», – сказал Терюшков.