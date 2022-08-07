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    Терюшков заявил, что «Химки» рассчитывают на высокие места в РПЛ

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1) в матче 4-го тура РПЛ.

    • Дубль в этой игре сделал Александр Долгов.
    • Подмосковная команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

    «Тяжелая игра, конечно. Просели во второй половине, но довели игру до нужного результата. Долгов, конечно, молодец.

    Место в четверке? Мы рассчитываем на высокие места, но турнир длинный. Говорить пока сложно. Если бы это был 26-й тур, тогда можно было бы сказать о результате. Надеюсь, сохраним темп. Ребята настроены, горят.

    Впереди два тяжелых матча. «Локомотив», например, очень злая команда, которая голодна до побед», – сказал Терюшков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16633

      Cleaner 1 час назад

      Ржу ни могу...)

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