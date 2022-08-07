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    РПЛ. Дубль Долгова принес «Химкам» победу над «Торпедо»

    «Химки» в четвертом туре РПЛ обыграли в Химках «Торпедо». Дубль у вышедшего на замену Александра Долгова.

    У «Торпедо» после четырех туров одно очков. «Химки» поднялись на четвертое место.

    Команды впервые сыграли друг с другом в РПЛ.

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

    «Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Нетфуллин, Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 65), Караев (Султонов, 65).

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Зуев (Кухарчук, 65), Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 64).

    Предупреждения: Енин, 51; Эркинов, 57; Рейхмен, 90+1 – Мирзов, 48; Ломовицкий, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:50
    Комментарии5
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      Рейтинг: +55

      ScarlettOgusania 20 минут назад

      Не тянет Торпедо уровень РПЛ, и состав, конечно, слабоват, Рязанцев и Смольников пенсионеры для современного футбола. Химки заслуженно победили, требования Юрана не сопоставимы с возможностями Бородюка

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      Рейтинг: +19575

      derrik2000 35 минут назад

      Совершенно нелогичный матч во всех смыслах.
      Забили первый гол и полностью доминировали на поле Химки. Затем этот глупый пенальти в их ворота, и - ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ!
      Во втором тайме Химки, совершенно не исходя из развития событий на поле, забивают второй.
      Затем - ТУТ ЖЕ! - третий...
      В общем, ВТОРОЙ РАЗ В МАТЧЕ всё с ног на голову поставили.
      По мне, так, лучший игрок матча - Эркинов, которого можно даже назвать "открытием тура".
      КАК Ломовицкий смог запороть выход "3 в 2" ДВА РАЗА???
      Загадка, однако.
      Всё таки хорошо, что ушёл из Спартака: очень самоуверен "не по чину" и в ущерб своей команде.
      Да и Мирзов не лучше: больше на поле, как обычно, ЗАПОРОЛ, чем "помог реализовать".

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      Рейтинг: +1291

      balam 47 минут назад

      переживаю за Торпедо,но пендаль-левый

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      Рейтинг: +1480

      Alex Y 53 минуты назад

      Что то у Торпедо не очень получается

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      Рейтинг: +769

      Каменный стояк 56 минут назад

      Торпедо с Локомотивом в первый дивизион на следующий год!

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