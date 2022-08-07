РПЛ. Дубль Долгова принес «Химкам» победу над «Торпедо»

«Химки» в четвертом туре РПЛ обыграли в Химках «Торпедо». Дубль у вышедшего на замену Александра Долгова.

У «Торпедо» после четырех туров одно очков. «Химки» поднялись на четвертое место.

Команды впервые сыграли друг с другом в РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Нетфуллин, Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 65), Караев (Султонов, 65).

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Зуев (Кухарчук, 65), Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 64).

Предупреждения: Енин, 51; Эркинов, 57; Рейхмен, 90+1 – Мирзов, 48; Ломовицкий, 52.

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