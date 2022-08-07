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РПЛ. Дубль Долгова принес «Химкам» победу над «Торпедо»

7 августа 2022, 16:50
10

«Химки» в четвертом туре РПЛ обыграли в Химках «Торпедо». Дубль у вышедшего на замену Александра Долгова.

У «Торпедо» после четырех туров одно очков. «Химки» поднялись на четвертое место.

Команды впервые сыграли друг с другом в РПЛ.

Россия. РПЛ. 4-й тур

Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев (Темников, 78), Померко (Цаллагов, 83), Нетфуллин, Енин (Рейхмен, 65), Эркинов, Лебеденко (Турищев, 65), Караев (Султонов, 65).

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков (Камышев, 66), Мирзов, Зуев (Кухарчук, 65), Ломовицкий (Черный, 83), Гбане (Юран, 83), Руденко (Долгов, 64).

Предупреждения: Енин, 51; Эркинов, 57; Рейхмен, 90+1 – Мирзов, 48; Ломовицкий, 52.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Торпедо Химки
Комментарии (10)
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Alex Y
1659880461
Что то у Торпедо не очень получается
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balam
1659880827
переживаю за Торпедо,но пендаль-левый
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derrik2000
1659881528
Совершенно нелогичный матч во всех смыслах. Забили первый гол и полностью доминировали на поле Химки. Затем этот глупый пенальти в их ворота, и - ВСЁ ПЕРЕВЕРНУЛОСЬ! Во втором тайме Химки, совершенно не исходя из развития событий на поле, забивают второй. Затем - ТУТ ЖЕ! - третий... В общем, ВТОРОЙ РАЗ В МАТЧЕ всё с ног на голову поставили. По мне, так, лучший игрок матча - Эркинов, которого можно даже назвать "открытием тура". КАК Ломовицкий смог запороть выход "3 в 2" ДВА РАЗА??? Загадка, однако. Всё таки хорошо, что ушёл из Спартака: очень самоуверен "не по чину" и в ущерб своей команде. Да и Мирзов не лучше: больше на поле, как обычно, ЗАПОРОЛ, чем "помог реализовать".
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ScarlettOgusania
1659882470
Не тянет Торпедо уровень РПЛ, и состав, конечно, слабоват, Рязанцев и Смольников пенсионеры для современного футбола. Химки заслуженно победили, требования Юрана не сопоставимы с возможностями Бородюка
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GoLenaStop
1659883716
Ооочень странный матч. Напоминает детскую игру в поддавки. Толковой игры в ногомяч не случилось. Надеюсь, команды поймут, чё приперлись в высшую лигу... А, успехов командам! Всем удачи!
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алдан2014
1659884151
Удачи Юрану
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Enter2006
1659887488
Был сегодня на стадике. Химки смотрелись очень хорошо, НО... до пендаля. Потом поплыли как в первом так и вначале второго тайма. Но как только Юран сделал замены - Химчане начали рвать Торпедо. Вот что означает грамотный тренер и вовремя сделать правильные замены!
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zigbert
1659902111
Химки с победой! Победа заслуженная но торпедовцы тоже заслуживают добрых слов, играли почти на равных.
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