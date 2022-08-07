«Торпедо» и «Химки» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Торпедо» и «Химками».

«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Черный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.