«Торпедо» и «Химки» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Торпедо» и «Химками».
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.
Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Черный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.
- Матч начнется в 15:00 по Москве.
Источник: РПЛ