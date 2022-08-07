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    «Торпедо» и «Химки» назвали стартовые составы

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Торпедо» и «Химками».

    «Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Смольников, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Лебеденко, Караев.

    Запасные: Довбня, Бабурин, Темников, Кутепов, Султонов, Симонян, Цаллагов, Рейхмен, Калмыков, Турищев.

    «Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Мирзов, Зуев, Ломовицкий, Гбане, Руденко.

    Запасные: Гудиев, Митрюшкин, Идову, Юран, Черный, Волков, Кухарчук, Гулиев, Камышев, Камлашев, Долгов, Адеми.

    • Матч начнется в 15:00 по Москве.

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