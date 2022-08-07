Агент: «Карраскаль хочет быть чемпионом, поэтому он в ЦСКА»

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, объяснил, почему его клиент играет в Москве.

«Карраскаль хочет быть чемпионом и лучшим игроком чемпионата. Именно поэтому он остался в ЦСКА, несмотря на то, что у него были предложения от разных команд со всего мира. Его единственная цель – помочь команде достичь действительно великих целей», – сказал Родригес.