Мележиков отреагировал на сравнения «Спартака» Абаскаля со «Спартаком» Романцева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал сравнения нынешней команды с периодом Олега Романцева.

– Многие сравнивают нынешний «Спартак» со «Спартаком» Романцева. Вы видите сходства?

– Я во времена Романцева был маленький, не следил. Мне трудно об этом говорить. Мне нравится, во что сейчас играет команда, они атакуют, играют до конца. Нравится управление Гильермо Абаскаля.