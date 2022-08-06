Мележиков отреагировал на сравнения «Спартака» Абаскаля со «Спартаком» Романцева

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал сравнения нынешней команды с периодом Олега Романцева.
– Многие сравнивают нынешний «Спартак» со «Спартаком» Романцева. Вы видите сходства?
– Я во времена Романцева был маленький, не следил. Мне трудно об этом говорить. Мне нравится, во что сейчас играет команда, они атакуют, играют до конца. Нравится управление Гильермо Абаскаля.
- Романцев 9 раз брал со «Спартаком» чемпионат страны.
- Сейчас «Спартак» лидирует в РПЛ.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого