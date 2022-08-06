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    Мележиков отреагировал на сравнения «Спартака» Абаскаля со «Спартаком» Романцева

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал сравнения нынешней команды с периодом Олега Романцева.

    – Многие сравнивают нынешний «Спартак» со «Спартаком» Романцева. Вы видите сходства?

    – Я во времена Романцева был маленький, не следил. Мне трудно об этом говорить. Мне нравится, во что сейчас играет команда, они атакуют, играют до конца. Нравится управление Гильермо Абаскаля.

    • Романцев 9 раз брал со «Спартаком» чемпионат страны.
    • Сейчас «Спартак» лидирует в РПЛ.
    • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    06.08.2022 23:20
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