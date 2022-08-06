«Хороший ответ критикам, которые поливали нас грязью». Федун – после победы над «Уралом»

Ах, старт, ах, старт!
Какая радость.
Финал настал,
осталась гадость.
Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0) отметил работу бывшего спортивного директор клуба Луки Каттани.
«Хочется сказать, что Каттани собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», – сказал Федун.
- «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.
- Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
- Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
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