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  • «Хороший ответ критикам, которые поливали нас грязью». Федун – после победы над «Уралом»

«Хороший ответ критикам, которые поливали нас грязью». Федун – после победы над «Уралом»

6 августа 2022, 19:45
19

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0) отметил работу бывшего спортивного директор клуба Луки Каттани.

«Хочется сказать, что Каттани собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», – сказал Федун.

  • «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.
  • Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Федун Леонид
Комментарии (19)
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Enter2006
1659804595
Федун второй тайм вообще смотрел? И это с "Уралом"! Хватит со своей женой хрень нести и возвышаться, нужно очень сильно сосредоточиться к следующим играм. Конечно, с победой Спартак! Но кичиться ещё очень рано.
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oyabun
1659805246
Какой селекцией он хвастается? Потеряли классных игроков - Жиго, Айртона, Бакаева. А взяли из стоящих только Зиньковского. Рыбус только портит игру. Нынешний состав тянет только против середняков и аутсайдеров, а бороться с российскими ТОПами, этого недостаточно.
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Alex Y
1659806554
Рановато хвалятся хотя бы 10 туров бы пройти должно
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pld
1659806871
Ах, старт, ах, старт! Какая радость. Финал настал, осталась гадость.
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alefreddy
1659809364
по селекции ничего не изменилось реализация моментов слабая.Что радует желание играть.Пока судить рано надо посмотреть как с более сильными командами будет.Тренер пока молодец
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mihail200606
1659810440
На месте хрюнделей вообще бы ниче не комментировал щас в позитивном ключе ,и так категорично.. хороший ответ..да не ответ этот матч с Уралом,это вообще ниче...только чемп начался..щас ЦСКА с зенитом могут вас опустить быстро с небес. и все обычные визги поросячьи, как это обычно бывает после 2-3 удачных матчей, закончатся.. ))
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pld
1659813799
Bombardir изобразил в таблице Спартак на 1-м месте. По правилам должно быть 2-е, по результатам прошлого года. Ну и мелкие жулики, лишь бы покрасоваться.
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