«Хороший ответ критикам, которые поливали нас грязью». Федун – после победы над «Уралом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0) отметил работу бывшего спортивного директор клуба Луки Каттани.

«Хочется сказать, что Каттани собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», – сказал Федун.

«Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.

Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».

Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

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