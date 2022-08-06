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    «Хороший ответ критикам, которые поливали нас грязью». Федун – после победы над «Уралом»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча четвертого тура РПЛ против «Урала» (2:0) отметил работу бывшего спортивного директор клуба Луки Каттани.

    «Хочется сказать, что Каттани собрал очень хорошую команду. Сегодня мы видим, плоды той селекции, которая была на протяжении последних двух лет — хороший ответ тем критикам, которые поливали нас грязью последние месяцы», – сказал Федун.

    • «Спартак» вышел на 1-е место в РПЛ. Отрыв от «Зенита» – 3 очка.
    • Сообщалось, что Федун уйдет из «Спартака».
    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.

    «Спартак» снова победил в РПЛ. Почему он такой яркий на старте сезона

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 19:45
    Комментарии4
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      Рейтинг: +79

      pld 9 минут назад

      Ах, старт, ах, старт!
      Какая радость.
      Финал настал,
      осталась гадость.

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      Рейтинг: +1479

      Alex Y 14 минут назад

      Рановато хвалятся хотя бы 10 туров бы пройти должно

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      Рейтинг: +32400

      oyabun 36 минут назад

      Какой селекцией он хвастается? Потеряли классных игроков - Жиго, Айртона, Бакаева. А взяли из стоящих только Зиньковского. Рыбус только портит игру. Нынешний состав тянет только против середняков и аутсайдеров, а бороться с российскими ТОПами, этого недостаточно.

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      Рейтинг: +4036

      Enter2006 47 минут назад

      Федун второй тайм вообще смотрел? И это с "Уралом"! Хватит со своей женой хрень нести и возвышаться, нужно очень сильно сосредоточиться к следующим играм. Конечно, с победой Спартак! Но кичиться ещё очень рано.

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