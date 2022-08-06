Абаскаль рассказал, за счет чего «Спартак» победил «Урал»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

– Хочу отметить настрой, с которым вышли ребята. Мы хорошо вошли в эту игру. Понимали, что «Урал» может быть опасен вертикальными передачами, старались прессинговать. Это принесло успех.

Во втором тайме не реализовали много моментов, но мы сделали комфортный счет в первом тайме. Дальше стали играть ниже, чтобы иметь пространство впереди. Эта гибкость очень важна, мы должны продолжать двигаться по нашему пути.

– С чем связаны проблемы с реализацией? Почему так плохо били нападающие?

– Тут дело не только в нападающих, еще и полузащитники били по воротам. Всегда есть шанс нарваться на контратаку и пропустить, когда не реализуешь столько моментов. Нам нужно играть более агрессивно впереди, будем работать над этими компонентами.