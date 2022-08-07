Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    2 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    ⚽ РПЛ. Четвертый тур завершен! «Спартак», ЦСКА и «Динамо» победили; «Зенит» потерял очки

    Россия. РПЛ. 4-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

    Текстовая онлайн-трансляция

    ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Удаления: нет – Одоевский, 41.

    Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

    Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фернандес, 13; Грулев, 60.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 60 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 69 (с пенальти).

    Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нобоа, 33 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 38; 2:1 – Юлдошев, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новости по теме
    Уткин: «Чемпион России уже известен, у нас чемпионы правят долго»
    В «Урале» еще не определились с заменой для Шалимова
    Павлюченко: «Говорить сейчас о чемпионстве – это плохо для «Спартака»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2022 23:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11190

      Алексей З 13 часов назад

      ЦСКА , Спартак и ЗЕНИТ ( дома) явно выделяются на фоне остальных.
      Интрига только приветствуется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Красногвардейчик 16 часов назад

      Очень понравилась игра моей команды вчера во втором тайме

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11