⚽ РПЛ. Четвертый тур завершен! «Спартак», ЦСКА и «Динамо» победили; «Зенит» потерял очки

Россия. РПЛ. 4-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Промес, 27; 0:2 – Игнатов, 43.

Текстовая онлайн-трансляция

ЦСКА (Москва) – Факел (Воронеж) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Гонгадзе, 42 (с пенальти); 1:1 – Кучаев, 58; 2:1 – Медина, 70; 3:1 – Чалов, 72; 4:1 – Карраскаль, 83.

Краснодар – Локомотив (Москва) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Рамирес, 78; 2:0 – Олусегун, 85; 3:0 – Олусегун, 90+5.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Удаления: нет – Одоевский, 41.

Торпедо (Москва) – Химки – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Руденко, 15; 1:1 – Померко, 25 (с пенальти); 1:2 – Долгов, 68; 1:3 – Долгов, 72.

Крылья Советов (Самара) – Динамо (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандес, 13; Грулев, 60.

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Оренбург – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 45+1 (с пенальти); 2:0 – Комличенко, 60 (с пенальти); 2:1 – Воробьев, 69 (с пенальти).

Сочи – Пари НН (Нижний Новгород) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Нобоа, 33 (с пенальти); 2:0 – Юсупов, 38; 2:1 – Юлдошев, 83.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ