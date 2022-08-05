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    «Никакого будущего у него нет». Кавазашвили – о Кокорине

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не видит футбольных перспектив у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

    – Что ждет Кокорина в будущем?

    – Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на задворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой лиге.

    • Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
    • Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      stapanovfr 22 минуты назад

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      Рейтинг: +11166

      Алексей З 23 минуты назад

      Смотря что имел в виду ветеран. Как футболист Кокорин уже давно закончил , но его ждёт безбедное будущее.
      Как-то так.

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      Рейтинг: +1929

      моэм 51 минуту назад

      Скорее у Анзора в его 82 почти нет будущего ... а у Саши очень даже обеспеченное , и я не удивлюсь , если вдруг Саша опять окажется с хорошим контрактом и 33 , когда приедет из Италии ... уж больно ушлый у него агент , если сумел объехать на кривой козе даже прижимистых итальянцев .

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      Рейтинг: +3997

      Enter2006 1 час назад

      Правда! Кокоша сам себя зарыл. Анзор прав.

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