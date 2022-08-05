«Никакого будущего у него нет». Кавазашвили – о Кокорине

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не видит футбольных перспектив у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

– Что ждет Кокорина в будущем?

– Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на задворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой лиге.