«Никакого будущего у него нет». Кавазашвили – о Кокорине

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили не видит футбольных перспектив у форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
– Что ждет Кокорина в будущем?
– Никакого будущего у него нет. Думаю, что он либо завершит карьеру, либо доиграет на задворках. Может быть, в РПЛ, а потом в даже в Первой лиге.
- Зимой 2021 года «Фиорентина» купила форварда у «Спартака» за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с клубом Серии А рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: «РБ Спорт»