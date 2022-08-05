Тен Хаг: «Я очень счастлив, что у «Манчестер Юнайтед» есть Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен тем, что нападающий Криштиану Роналду остается в команде.

«Я очень счастлив, что он с нами. У команды есть форвард топ-уровня.

Выйдет ли Криштиану в стартовом составе в воскресенье? Увидите», – сказал тен Хаг.