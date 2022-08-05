Тен Хаг: «Я очень счастлив, что у «Манчестер Юнайтед» есть Роналду»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен тем, что нападающий Криштиану Роналду остается в команде.
«Я очень счастлив, что он с нами. У команды есть форвард топ-уровня.
Выйдет ли Криштиану в стартовом составе в воскресенье? Увидите», – сказал тен Хаг.
- 7 августа «МЮ» примет «Брайтон» в 1-м туре АПЛ.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах прошлого сезона.
- Португалец пропустил большую часть предсезонки из-за личных обстоятельств.
- Сообщалось, что 37-летний футболист хочет уйти в другой клуб ради участия в ЛЧ.
Источник: Manchester Evening News