«Даже не думал об этом». Медина – о возможности приостановить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина дал понять, что не покинет московский клуб в ближайшее время.

– В этом сезоне некоторые легионеры использовали право ФИФА приостановить контракт. У самого не было таких мыслей?

– Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля.

Я приехал в Россию посреди чемпионата, и это совсем не тоже самое, что начинать подготовку перед стартом.

Я настроен играть за ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив тут.