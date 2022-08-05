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    «Даже не думал об этом». Медина – о возможности приостановить контракт с ЦСКА

    Полузащитник ЦСКА Хесус Медина дал понять, что не покинет московский клуб в ближайшее время.

    – В этом сезоне некоторые легионеры использовали право ФИФА приостановить контракт. У самого не было таких мыслей?

    – Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля.

    Я приехал в Россию посреди чемпионата, и это совсем не тоже самое, что начинать подготовку перед стартом.

    Я настроен играть за ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив тут.

    • В январе Медина бесплатно перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити».
    • С тех пор парагваец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: сайт ЦСКА

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