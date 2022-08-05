«Даже не думал об этом». Медина – о возможности приостановить контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина дал понять, что не покинет московский клуб в ближайшее время.
– В этом сезоне некоторые легионеры использовали право ФИФА приостановить контракт. У самого не было таких мыслей?
– Даже не думал об этом. Я разговаривал со своим агентом, и мы договорились, что я хочу начать сезон с нуля.
Я приехал в Россию посреди чемпионата, и это совсем не тоже самое, что начинать подготовку перед стартом.
Я настроен играть за ЦСКА и, самое главное, я очень счастлив тут.
- В январе Медина бесплатно перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити».
- С тех пор парагваец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: сайт ЦСКА