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    «Крылья Советов» вели переговоры о переходе вингера «Галатасарая»

    Тукай Малдан, агент нападающего «Галатасарая» Бариса Йилмаза, сообщил об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».

    «Переговоры по возможному переходу Йилмаза в «Крылья Советов» и вправду были. Мне позвонили из «Крыльев», но я сказал, что сначала надо поговорить с «Галатасараем».

    На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места», – сказал агент.

    • Рыночная стоимость турецкого вингера – 1,5 миллиона евро.
    • За «Галатасарай» он выступает с 2021 года.
    • В активе Йилмаза 23 матча без голевых действий.

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    Источник: «Чемпионат»

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