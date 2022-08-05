«Крылья Советов» вели переговоры о переходе вингера «Галатасарая»

Тукай Малдан, агент нападающего «Галатасарая» Бариса Йилмаза, сообщил об интересе к игроку со стороны «Крыльев Советов».
«Переговоры по возможному переходу Йилмаза в «Крылья Советов» и вправду были. Мне позвонили из «Крыльев», но я сказал, что сначала надо поговорить с «Галатасараем».
На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места», – сказал агент.
- Рыночная стоимость турецкого вингера – 1,5 миллиона евро.
- За «Галатасарай» он выступает с 2021 года.
- В активе Йилмаза 23 матча без голевых действий.
Источник: «Чемпионат»