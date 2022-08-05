Конте поставил перед «Тоттенхэмом» две цели

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о целях клуба.

«Почему бы нам не стать чемпионами Англии и выиграть Лигу чемпионов? «Тоттенхэм» намерен двигаться в своем развитии. Это наша цель. Команда завоевала место в Лиге чемпионов, но мы не достигли своей цели.

Хочется построить что-то важное с этим клубом. Мой опыт говорит, что мы движемся в верном направлении», – цитирует Конте AFP.