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    Конте поставил перед «Тоттенхэмом» две цели

    Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о целях клуба.

    «Почему бы нам не стать чемпионами Англии и выиграть Лигу чемпионов? «Тоттенхэм» намерен двигаться в своем развитии. Это наша цель. Команда завоевала место в Лиге чемпионов, но мы не достигли своей цели.

    Хочется построить что-то важное с этим клубом. Мой опыт говорит, что мы движемся в верном направлении», – цитирует Конте AFP.

    • «Тоттенхэм» финишировал на 4-м месте в прошлом розыгрыше АПЛ.
    • 6 августа лондонцы сыграют в 1-м туре АПЛ против «Саутгемптона».

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    Источник: «Матч ТВ»

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