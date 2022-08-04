Мостовой раскрыл срок контракта с клубом «АMC Fights Nights» из Медиалиги

Новый главный тренер «АMC Fights Nights» Александр Мостовой рассказал об условиях своего договора с клубом Медиалиги.

«Контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги. Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся.

В Медиалиге играют много ребят, у которых не получилось в профессиональном футболе. Они себя находят в медиафутболе и там играют – правильно делают.

Не будем загадывать, буду ли я работать с командой после сезона. В сегодняшней жизни вообще ничего нельзя загадывать», – заявил Мостовой.