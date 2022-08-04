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    Мостовой раскрыл срок контракта с клубом «АMC Fights Nights» из Медиалиги

    Новый главный тренер «АMC Fights Nights» Александр Мостовой рассказал об условиях своего договора с клубом Медиалиги.

    «Контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги. Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся.

    В Медиалиге играют много ребят, у которых не получилось в профессиональном футболе. Они себя находят в медиафутболе и там играют – правильно делают.

    Не будем загадывать, буду ли я работать с командой после сезона. В сегодняшней жизни вообще ничего нельзя загадывать», – заявил Мостовой.

    • Команда бойцов Fight Nights сыграет в новом сезоне Медиалиги.
    • Победителем первого розыгрыша Медийной футбольной лиги стал 2Drots.
    • В новом сезоне также сыграет команда спартаковцев Александра Соболева и Георгия Джикии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    04.08.2022 23:32
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