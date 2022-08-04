Терюшков предложил штрафовать на 1-2 миллиона рублей за публичную критику судей

Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает необходимым наказывать за публичную критику в адрес футбольных арбитров.

«Я против любой критики судейских кадров, потому что это неэтично – все люди ошибаются. Наши футбольные судьи и так подвергаются сильному давлению, цена любой их ошибки слишком высока.

А когда после каждой игры арбитрам прилетает от игроков, тренеров, руководителей команд – это ухудшает ситуацию.

На мой взгляд, если необоснованной критики будет меньше, количество судейских ошибок уменьшится. Потому что они не будут ощущать чрезмерного давления.

Психологическое состояние арбитра – очень важный аспект. Поэтому я считаю, что за публичную критику судей нужно ввести штраф. Хочешь покритиковать арбитра – плати миллион или два миллиона рублей и говори что хочешь.

Самое главное, чтобы эти деньги уходили на развитие судейства или детско-юношеских футбольных школ», – сказал Терюшков.