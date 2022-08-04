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    Терюшков предложил штрафовать на 1-2 миллиона рублей за публичную критику судей

    Член наблюдательного совета «Химок», депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает необходимым наказывать за публичную критику в адрес футбольных арбитров.

    «Я против любой критики судейских кадров, потому что это неэтично – все люди ошибаются. Наши футбольные судьи и так подвергаются сильному давлению, цена любой их ошибки слишком высока.

    А когда после каждой игры арбитрам прилетает от игроков, тренеров, руководителей команд – это ухудшает ситуацию.

    На мой взгляд, если необоснованной критики будет меньше, количество судейских ошибок уменьшится. Потому что они не будут ощущать чрезмерного давления.

    Психологическое состояние арбитра – очень важный аспект. Поэтому я считаю, что за публичную критику судей нужно ввести штраф. Хочешь покритиковать арбитра – плати миллион или два миллиона рублей и говори что хочешь.

    Самое главное, чтобы эти деньги уходили на развитие судейства или детско-юношеских футбольных школ», – сказал Терюшков.

    • Сообщалось, что вскоре обращения клубов в ЭСК РФС станут платными.
    • При этом деньги будут возвращаться, если эксперты признают судейские ошибки.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.08.2022 22:30
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