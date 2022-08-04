Гендиректор «Факела» назвал размер клубного бюджета

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

– Вы довольны тем, как проходит трансферная кампания клуба?

– Мы приобрели только одного игрока – Альшина. Все остальные – свободные агенты.

– Живете по средствам?

– Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице.

И вот исходя из этого я очень доволен селекционной работой. У нас появились и молодые, и опытные футболисты.

Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично [спортивному директору] Кириллу Котову пять с плюсом.

– А можете раскрыть бюджет «Факела»?

– На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.

– Из чего он сформирован?

– Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа.

Но это, как я уже заметил, на всю структуру – академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком.