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    Гендиректор «Факела» назвал размер клубного бюджета

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    – Вы довольны тем, как проходит трансферная кампания клуба?

    – Мы приобрели только одного игрока – Альшина. Все остальные – свободные агенты.

    – Живете по средствам?

    – Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице.

    И вот исходя из этого я очень доволен селекционной работой. У нас появились и молодые, и опытные футболисты.

    Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично [спортивному директору] Кириллу Котову пять с плюсом.

    – А можете раскрыть бюджет «Факела»?

    – На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.

    – Из чего он сформирован?

    – Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа.

    Но это, как я уже заметил, на всю структуру – академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком.

    • «Факел» набрал 2 очка в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда отобрала очки у «Динамо» (3:3) и «Краснодара» (2:2).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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