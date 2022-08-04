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    Английский агент рассказал, какие клубы АПЛ интересовались Бариновым

    Английский агент Энди Форд рассказал, как пытался увезти полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в АПЛ

    – Вы правда пытались увезти Дмитрия Баринова в Англию?

    – Да, я представлял Дмитрия Баринова в Англии по авторизации его агента Павла Банатина через контакт спортивного юриста Юрия Зайцева в январе и вел диалог с несколькими клубами Премьер-лиги.

    По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы и ниже. Таких клубов, как «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» не было.

    – Как сейчас обстоят дела?

    – Естественно, вести переговоры с клубами [АПЛ] стало сложно из-за событий на Украине и последующих санкций Великобритании против России.

    Плюс один из клубов все равно вылетел из Премьер-лиги, поэтому в этом сезоне он не был бы подходящим вариантом для Баринова.

    • Рыночная цена Баринова – 11 млн евро.
    • Агент игрока ранее допустил, что полузащитник может перейти в «Валенсию».

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7425

      серега кашин 35 минут назад

      их изначально и не могло быть, а клубы из середины таблицы это потолок для него

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