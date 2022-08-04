«У нас такого нет». Акинфеев рассказал, что отличает российских футболистов от европейских

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении российских футболистов к своему внешнему виду.
– Прихорашиваются ли футболисты перед игрой?
– Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе причeски, чтобы красивыми выйти на поле.
Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе причeски, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет.
- Акинфееву 36 лет.
- Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал для него 300-м сухим за ЦСКА.
- Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.
Источник: сайт РФС