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    «У нас такого нет». Акинфеев рассказал, что отличает российских футболистов от европейских

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении российских футболистов к своему внешнему виду.

    – Прихорашиваются ли футболисты перед игрой?

    – Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе причeски, чтобы красивыми выйти на поле.

    Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе причeски, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет.

    • Акинфееву 36 лет.
    • Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал для него 300-м сухим за ЦСКА.
    • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +171

      LGBT+ 33 минуты назад

      кто попровляет причёски, следит и за гигиеной.

      а то залазиет в метро очередное потное тело в недельной футболке в жару...
      зато "ямужик".

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      Рейтинг: +25371

      vladimir-7 > LGBT+ 9 минут назад

      ... а он "залазиет" в метро, потому, что пьяный или маленького роста и
      войти не может?

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