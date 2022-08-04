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  • «У нас такого нет». Акинфеев рассказал, что отличает российских футболистов от европейских

«У нас такого нет». Акинфеев рассказал, что отличает российских футболистов от европейских

4 августа 2022, 16:47
5

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об отношении российских футболистов к своему внешнему виду.

– Прихорашиваются ли футболисты перед игрой?

– Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе причeски, чтобы красивыми выйти на поле.

Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе причeски, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет.

  • Акинфееву 36 лет.
  • Матч с «Сочи» во 2-м туре РПЛ стал для него 300-м сухим за ЦСКА.
  • Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (5)
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LGBT+
1659623176
кто попровляет причёски, следит и за гигиеной. а то залазиет в метро очередное потное тело в недельной футболке в жару... зато "ямужик".
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bomilazdeshnii
1659635153
Я уже давно заметил. Игроки как что-то скажут, так хоть стой, хоть падай.
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zigbert
1659635968
Вообще аккуратность не помешала бы. Прическа игрока должна быть практичной и не закрывала бы глаза футболисту во время игры. В 70е правда была мода на длинные волосы у мужчин, эта мода коснулась и футбола.
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