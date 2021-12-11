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    «Калуга» представила четыре формы. Каждая символизирует одну из стихий

    «Калуга» из Второй лиги представила четыре новых комплекта формы.

    «Идея создать проект, связанный с экологией, возникала летом 2021 года после реализации другого клубного проекта «Оторваться от Земли», который был приурочен к 60-летию полета человека в космос, а также к 650-летию Калуги.

    В ходе подготовки «Пятого элемента» специалист по маркетингу Виталий Голяков и специалист по развитию Владимир Ярославцев столкнулись с чередой проблем, однако все же проект удалось успешно реализовать.

    Название «Пятый элемент» возникло на фоне необходимости подчеркнуть глобальные проблемы с экологией. Основа проекта – выпуск четырех игровых комплектов формы из переработанного пластика.

    Идея пришла достаточно быстро. Так как основные цвета клуба – синий и белый, то сразу же возникла аналогия с водой и воздухом, а затем появилась идея добавить еще две стихии – огонь и землю.

    Первоначальное название проекта было: «Земля. Огонь. Вода. Воздух», но впоследствии было принято решение остановиться на вышеупомянутом варианте, чтобы подчеркнуть особенность проекта.

    Цель проекта – привлечь внимание к проблеме экологии, раздельному сбору мусора, переработке пластика. В рамках реализации проекта, помимо выпуска формы, «Калуга» планирует организовать мероприятия, связанные с решением экологических проблем», – сообщает пресс-служба «Калуги».

    Фото: сайт «Калуги»

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    Источник: сайт «Калуги»

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