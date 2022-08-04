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  • «Он поставил деньги выше отношений с клубом». В «Пари НН» раскритиковали Кечкеша

«Он поставил деньги выше отношений с клубом». В «Пари НН» раскритиковали Кечкеша

4 августа 2022, 12:59

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался об уходе из клуба центрального защитника Акоша Кечкеша.

«Трансфер Кечкеша в ЛАСК является ложной информацией. Игрок воспользовался пунктом ФИФА, который разрешает футболистам уходить из российских клубов. Это решение игрока, а не «Нижнего Новгорода».

Даже не приостановление, а расторжение контракта, поскольку соглашение с Кечкешом действовало до конца этого сезона. По сути игрок ушел от нас свободным агентом.

Если говорить о замене Кечкеша, то в нашем клубе есть обойма центральных защитников. Акош нас поставил в неудобное положение, клуб рассчитывал на него. В любом случае, еще есть месяц трансферного окна.

«Нижний» предлагал Кечкешу продлить контракт, велись переговоры. Он всем был доволен, но потом резко объявил о своем уходе. В субботу его уже не было в команде.

Думаю, что это все из-за коммерции. Агент Кечкеша нашел вариант с европейским клубом, на котором они хорошо заработают. Футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом.

«Нижний Новгород» с уважением относился к Акошу: не было никаких проблем, зарплата выплачивалась вовремя, все бонусы игрок получал в срок. Но, к сожалению, все сложилось именно так», – сказал Кудряшов.

  • Рыночная стоимость Кечкеша – 800 тысяч евро.
  • 26-летний венгр провел в «Пари НН» один сезон.
  • В его активе 1 гол в 21 матче.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Кечкеш Акош
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