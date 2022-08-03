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    В «Химках» предложили ввести новые штрафы для игроков, тренеров и клубов

    Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил ввести санкции за оскорбление арбитров.

    «Я пошeл бы дальше этих платных обращений в ЭСК и за оскорбление судей на матчах со стороны тренера, игрока вводил бы штрафные санкции. Для чего? Для того, чтобы была возможность у судей спокойно работать.

    Все эти штрафы можно будет направить на дополнительные семинары, лекции, подготовку судей, работающих в детско-юношеском футболе.

    Если клубы с чем-то не согласны, пусть и дальше подают жалобы в ЭСК, а вырученные средства можно будет вложить в те мероприятия, которые я описал выше», — сказал Терюшков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7413

      серега кашин 16 минут назад

      ну и тогда судей штрафовать за результативные ошибки надо,

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