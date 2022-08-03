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  • Безбородов – главный судья матча «Краснодар» – «Локомотив» и другие назначения на 4-й тур РПЛ

Безбородов – главный судья матча «Краснодар» – «Локомотив» и другие назначения на 4-й тур РПЛ

3 августа 2022, 16:28

РФС опубликовал судейские назначения на 4-й тур РПЛ.

6 августа (суббота)

«Урал» – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Колобаев.

«Краснодар»«Локомотив»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Игорь Панин; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Мартынов.

7 августа (воскресенье)

«Торпедо» – «Химки»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Березнов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Игорь Синер.

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Арам Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Антон Фролов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Алексей Воронцов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Динамо Краснодар ЦСКА Ахмат Крылья Советов Локомотив Ростов Спартак Урал Нижний Новгород Химки Оренбург Торпедо Факел Безбородов Владислав
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