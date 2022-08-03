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    Семак объяснил, почему «Зенит» не отдаст Кругового в аренду

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем Данила Кругового в клубе из Петербурга.

    – Может быть, стоит отдать его в аренду?

    — Думаю, что не стоит абсолютно. Что касается Данила, ему нужно работать — когда выглядит хорошо, он играет. Что касается конкуренции, уже говорил, что Дуглас может играть не на одной позиции.

    Всe дело в том, насколько Круговой готов работать, выигрывать конкуренцию или находиться в лучших кондициях. Место мы ему найдем — главное, чтобы он играл. По поводу аренды — не думаю, что он молодой игрок, которому требуется то или иное развитие. Он уже готовый, сформировавшийся футболист.

    Конечно, ему есть над чем работать. Но в целом это крепкий игрок нашей обоймы. Десять человек сезон никак не смогут отыграть. Если пользоваться таким подходом, тогда нужно оставлять десятерых футболистов, а остальных — в аренду. Такого не бывает.

    • Защитник – воспитанник «Зенита».
    • Контракт Кругового действует еще 2 года.
    • Он провел 24 минуты на поле в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: сайт «Зенита»

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