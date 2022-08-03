Семак объяснил, почему «Зенит» не отдаст Кругового в аренду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о будущем Данила Кругового в клубе из Петербурга.

– Может быть, стоит отдать его в аренду?

— Думаю, что не стоит абсолютно. Что касается Данила, ему нужно работать — когда выглядит хорошо, он играет. Что касается конкуренции, уже говорил, что Дуглас может играть не на одной позиции.

Всe дело в том, насколько Круговой готов работать, выигрывать конкуренцию или находиться в лучших кондициях. Место мы ему найдем — главное, чтобы он играл. По поводу аренды — не думаю, что он молодой игрок, которому требуется то или иное развитие. Он уже готовый, сформировавшийся футболист.

Конечно, ему есть над чем работать. Но в целом это крепкий игрок нашей обоймы. Десять человек сезон никак не смогут отыграть. Если пользоваться таким подходом, тогда нужно оставлять десятерых футболистов, а остальных — в аренду. Такого не бывает.