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    Каррера рассказал о встрече с Семаком в ресторане: «Мы говорили обо всем»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

    «Мне приятно, что в России до сих пор не забывают обо мне. Спасибо Сергею Семаку, который добрыми словами отзывается о нашем общении. Действительно, именно с ним было больше всего времени пообщаться.

    После матча в Петербурге у меня было свободное время, я решил прогуляться по городу и вечером мы встретились с ним в ресторане. Мы говорили много и обо всем, не только о футболе.

    Сергей особенный человек с большими человеческими ценностями, не говоря уже о том, что он отличный тренер, которого в современном мире трудно найти.

    Не нужно считать, что Семак добился успеха только благодаря сильному составу «Зенита». Игроки действительно имеют значение, но только хороший тренер помогает им раскрыться, правильно используя каждого», – сказал Каррера.

    • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год.
    • При нем команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17.
    • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

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    Источник: Metaratings

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