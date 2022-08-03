Каррера рассказал о встрече с Семаком в ресторане: «Мы говорили обо всем»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Мне приятно, что в России до сих пор не забывают обо мне. Спасибо Сергею Семаку, который добрыми словами отзывается о нашем общении. Действительно, именно с ним было больше всего времени пообщаться.

После матча в Петербурге у меня было свободное время, я решил прогуляться по городу и вечером мы встретились с ним в ресторане. Мы говорили много и обо всем, не только о футболе.

Сергей особенный человек с большими человеческими ценностями, не говоря уже о том, что он отличный тренер, которого в современном мире трудно найти.

Не нужно считать, что Семак добился успеха только благодаря сильному составу «Зенита». Игроки действительно имеют значение, но только хороший тренер помогает им раскрыться, правильно используя каждого», – сказал Каррера.