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  • Каррера рассказал о встрече с Семаком в ресторане: «Мы говорили обо всем»

Каррера рассказал о встрече с Семаком в ресторане: «Мы говорили обо всем»

3 августа 2022, 14:59
5

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Мне приятно, что в России до сих пор не забывают обо мне. Спасибо Сергею Семаку, который добрыми словами отзывается о нашем общении. Действительно, именно с ним было больше всего времени пообщаться.

После матча в Петербурге у меня было свободное время, я решил прогуляться по городу и вечером мы встретились с ним в ресторане. Мы говорили много и обо всем, не только о футболе.

Сергей особенный человек с большими человеческими ценностями, не говоря уже о том, что он отличный тренер, которого в современном мире трудно найти.

Не нужно считать, что Семак добился успеха только благодаря сильному составу «Зенита». Игроки действительно имеют значение, но только хороший тренер помогает им раскрыться, правильно используя каждого», – сказал Каррера.

  • Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018-й год.
  • При нем команда стала чемпионом России в сезоне-2016/17.
  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Каррера Массимо Семак Сергей
Комментарии (5)
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alex1951
1659528458
,,......в шумном балагане,девочки ,что надо....,, кукушка хвалит петуха,за то что хвалит кукушку... .....личный бАзар,а ведь все равно написать надо))) ПНХ ,дурики!
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upiter622
1659530561
Надеюсь Каррера получил от Семака наставления Как стать чемпионом!)))
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vladimir-7
1659530694
В ресторане съели по салату из капусты с огурцами и помидорами, выпили по два бокала молочного коктейля и всю ночь желудочно-кишечный тракт работал хорошо.
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Spirit_78
1659534624
Интересно получается, даже тренер Зенита относится к Массимо лучше, чем руководство Спартака (которое буквально вышвырнуло его из клуба).
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житель СПб
1659548168
Спартаковцы! (Да и наши...) Берите пример с этих двух тренеров!
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