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    Григорий Иванов: «Платные обращения в ЭСК? Почему мы должны платить за объяснения решений судей?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов оценил планирующееся нововведение: клубы будут платить за обращения в ЭСК РФС.

    «Я считаю, что неправильно брать с деньги с клубов за обращение в ЭСК. Почему за то, чтобы нам объяснили решение судьи, мы должны платить? Мы обращались в ЭСК после матча с «Краснодаром» по поводу двух моментов с пенальти. Обратились, чтобы нам объяснили, почему были приняты именно такие решения, чтобы в следующий раз наши игроки знали — так играть нельзя.

    50 тысяч рублей за обращение? Десять обращений — это уже полмиллиона. Моe мнение, что вводить плату за обращение нельзя», – сказал Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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