Григорий Иванов: «Платные обращения в ЭСК? Почему мы должны платить за объяснения решений судей?»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил планирующееся нововведение: клубы будут платить за обращения в ЭСК РФС.

«Я считаю, что неправильно брать с деньги с клубов за обращение в ЭСК. Почему за то, чтобы нам объяснили решение судьи, мы должны платить? Мы обращались в ЭСК после матча с «Краснодаром» по поводу двух моментов с пенальти. Обратились, чтобы нам объяснили, почему были приняты именно такие решения, чтобы в следующий раз наши игроки знали – так играть нельзя.

50 тысяч рублей за обращение? Десять обращений – это уже полмиллиона. Моe мнение, что вводить плату за обращение нельзя», – сказал Иванов.