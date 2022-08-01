Караев прокомментировал сравнения с Ибрагимовичем после гола «Крыльям»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о реакциях на его гол в ворота «Крыльев Советов» (1:1), забитый в стиле Златана Ибрагимовича.
– Сколько раз за последние сутки тебя сравнили с Ибрагимовичем?
– Прилично, хотя насколько понимаю, все пошло от поста торпедовского SMM Кристины.
Приятно, хотя это и шуточное сравнение – до такого великого игрока еще расти и расти. Если вообще возможно дорасти.
Конечно, такое не отрабатывается заранее, хотя у нас бывают тренировки, где работаем над ударами после кроссов.
Просто так совпало: Самсонов подал не совсем туда, куда надо было: я сообразил, что единственный шанс – подставить ногу, чтобы залетело в дальний угол.
Источник: Sport24