Караев прокомментировал сравнения с Ибрагимовичем после гола «Крыльям»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о реакциях на его гол в ворота «Крыльев Советов» (1:1), забитый в стиле Златана Ибрагимовича.

– Сколько раз за последние сутки тебя сравнили с Ибрагимовичем?

– Прилично, хотя насколько понимаю, все пошло от поста торпедовского SMM Кристины.

Приятно, хотя это и шуточное сравнение – до такого великого игрока еще расти и расти. Если вообще возможно дорасти.

Конечно, такое не отрабатывается заранее, хотя у нас бывают тренировки, где работаем над ударами после кроссов.

Просто так совпало: Самсонов подал не совсем туда, куда надо было: я сообразил, что единственный шанс – подставить ногу, чтобы залетело в дальний угол.