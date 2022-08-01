Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Караев прокомментировал сравнения с Ибрагимовичем после гола «Крыльям»

    Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал о реакциях на его гол в ворота «Крыльев Советов» (1:1), забитый в стиле Златана Ибрагимовича.

    – Сколько раз за последние сутки тебя сравнили с Ибрагимовичем?

    – Прилично, хотя насколько понимаю, все пошло от поста торпедовского SMM Кристины.

    Приятно, хотя это и шуточное сравнение – до такого великого игрока еще расти и расти. Если вообще возможно дорасти.

    Конечно, такое не отрабатывается заранее, хотя у нас бывают тренировки, где работаем над ударами после кроссов.

    Просто так совпало: Самсонов подал не совсем туда, куда надо было: я сообразил, что единственный шанс – подставить ногу, чтобы залетело в дальний угол.

    Новости по теме
    Караев забил «Крыльям Советов» в стиле Златана 6
    Караев – первый летний новичок «Торпедо» 1
    Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Караев перейдет в клуб РПЛ. Он был на сборах ЦСКА 1
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:51
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11