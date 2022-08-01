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    Гунько назвал главное достижение Федуна в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал возможный уход Леонила Федуна из столичного клуба.

    – Для меня это новость, впервые слышу. Но не бывает ничего вечного. Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то комментировать, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится.

    — Представляете себе «Спартак» без Федуна?

    — Развитие будет зависеть от финансовых возможностей, от того, каким станет финансирование клуба.

    В то же время могу сказать, что спартаковские болельщики — люди, воспитанные только на победах. Воспитанные на гегемонии «Спартака» в чемпионате. Хотя в СССР, как мы знаем, клуб выступал не так стабильно и только с приходом Бескова, а дальше Романцева стал подниматься.

    Потом стал меняться мир, финансовые возможности стали выравниваться, где-то «Спартак» уступал «Зениту», ЦСКА, другим клубам. А болельщики всегда хотят побед.

    Могло ли быть при Федуне лучше? Думаю, самое большое, что он сделал — построил стадион, подарил команде дом. Теперь туда приходят люди, наслаждаются. Огромный вклад. Но я сейчас не хотел бы рассуждать о том, что Федуна уже нет в команде.

    Но если такое случится, болельщики должны быть благодарны за то, что он сделал для клуба.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +152

      LGBT+ 19 минут назад

      в любом случае Зенит сейчас в не досягаемости.
      если ЦСКА, Спартак или Локо станут конкурентноспособными, то Зенит начнёт покупать игроков в стоимость всего состава Ростова не раз в три года, а каждый год и будет дальше фармить чемпионства на радость глорам.

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      Рейтинг: +1874

      Vitaga 20 минут назад

      верно сказано - единственное за что федуну стоит сказать спасибо - финансировал постройку стадиона. хотя мог бы построить и не менее круто чем у Зенита. пожалел денег видимо

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      Рейтинг: +7406

      серега кашин 51 минуту назад

      За стадион спасибо

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