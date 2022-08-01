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Гунько назвал главное достижение Федуна в «Спартаке»

1 августа 2022, 16:54
13

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал возможный уход Леонила Федуна из столичного клуба.

– Для меня это новость, впервые слышу. Но не бывает ничего вечного. Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то комментировать, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится.

— Представляете себе «Спартак» без Федуна?

— Развитие будет зависеть от финансовых возможностей, от того, каким станет финансирование клуба.

В то же время могу сказать, что спартаковские болельщики — люди, воспитанные только на победах. Воспитанные на гегемонии «Спартака» в чемпионате. Хотя в СССР, как мы знаем, клуб выступал не так стабильно и только с приходом Бескова, а дальше Романцева стал подниматься.

Потом стал меняться мир, финансовые возможности стали выравниваться, где-то «Спартак» уступал «Зениту», ЦСКА, другим клубам. А болельщики всегда хотят побед.

Могло ли быть при Федуне лучше? Думаю, самое большое, что он сделал — построил стадион, подарил команде дом. Теперь туда приходят люди, наслаждаются. Огромный вклад. Но я сейчас не хотел бы рассуждать о том, что Федуна уже нет в команде.

Но если такое случится, болельщики должны быть благодарны за то, что он сделал для клуба.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гунько Дмитрий Федун Леонид
Комментарии (13)
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серега кашин
1659364499
За стадион спасибо
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Vitaga
1659366306
верно сказано - единственное за что федуну стоит сказать спасибо - финансировал постройку стадиона. хотя мог бы построить и не менее круто чем у Зенита. пожалел денег видимо
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LGBT+
1659366373
в любом случае Зенит сейчас в не досягаемости. если ЦСКА, Спартак или Локо станут конкурентноспособными, то Зенит начнёт покупать игроков в стоимость всего состава Ростова не раз в три года, а каждый год и будет дальше фармить чемпионства на радость глорам.
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