Гунько назвал главное достижение Федуна в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал возможный уход Леонила Федуна из столичного клуба.
– Для меня это новость, впервые слышу. Но не бывает ничего вечного. Может ли случиться уход Федуна? Когда-то да. Насчет кандидатуры Хачатурянца сложно что-то комментировать, наверное, это чья-то креатура, если такое все же случится.
— Представляете себе «Спартак» без Федуна?
— Развитие будет зависеть от финансовых возможностей, от того, каким станет финансирование клуба.
В то же время могу сказать, что спартаковские болельщики — люди, воспитанные только на победах. Воспитанные на гегемонии «Спартака» в чемпионате. Хотя в СССР, как мы знаем, клуб выступал не так стабильно и только с приходом Бескова, а дальше Романцева стал подниматься.
Потом стал меняться мир, финансовые возможности стали выравниваться, где-то «Спартак» уступал «Зениту», ЦСКА, другим клубам. А болельщики всегда хотят побед.
Могло ли быть при Федуне лучше? Думаю, самое большое, что он сделал — построил стадион, подарил команде дом. Теперь туда приходят люди, наслаждаются. Огромный вклад. Но я сейчас не хотел бы рассуждать о том, что Федуна уже нет в команде.
Но если такое случится, болельщики должны быть благодарны за то, что он сделал для клуба.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Федун владеет клубом с 2004 года.
- Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.