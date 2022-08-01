Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вопрос об уходе Федуна и приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решен (Иван Карпов)

Вопрос об уходе Федуна и приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решен (Иван Карпов)

1 августа 2022, 15:47
11

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц станет президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна.

По информации инсайдера Ивана Карпова, вопрос о приходе Хачатурянца в столичный клуб почти решен.

Экс-главе РПЛ нравится главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, поэтому с его приходом испанец останется в клубе.

  • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
  • Федун владеет клубом с 2004 года.
  • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

Еще по теме:
Хачатурянц возвращается в российский футбол 1
Гурцкая объяснил, почему экс-президенту РПЛ Хачатурянцу не дают управлять «Спартаком» 3
Хачатурянц: «Федуна не хватает российскому футболу» 3
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид Хачатурянц Ашот
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Enter2006
1659360230
Идут по стопам Локо. Клуб будет мандражировать а про чемпионство можно забыть ((
Ответить
slavа0508
1659360421
Даже не знаю что лучше это во первых . и во вторых хозяева то останутся те же Алекперов и Федун и плюс третье неизвестное лицо и скорее всего они так и будут рулить трансферами ...
Ответить
derrik2000
1659360958
Приведу выдержку из сообщения с Чемпионат. ком: "Как уточняют наши источники, Леонид Федун продолжит курировать деятельность «Спартака» со стороны «Лукойла», так как хорошо знает все процессы внутри клуба. Однако вся семья Федунов планирует в скором времени покинуть Россию – ранее сообщалось, что у пары есть гражданство Кипра. Их решение связано с обстановкой в стране и мире." Вот и всё. Никаких, понимаете ли, подводных камней. Обычное дело: крысы бегут с корабля, забирая своё баблище. Только, вот, возьмут ли их обратно на корабль? Думаю, вряд ли. Х.охол есть х.охол. А в паре с бешеной башкиркой, так просто - ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ.
Ответить
Беспонтий
1659360977
похоже судьи просекли эту франшизу намного раньше инсайдера ивана карпова
Ответить
ААМ
1659365655
А вы друзья как ни садитесь, всё ж в музыканты не годитесь!
Ответить
житель СПб
1659366149
Ой... А как же спартаковцы теперь будут говорить, что в РПЛ все куплено Зенитом? Выходит, не все? Кое-что осталось и Спартаку?
Ответить
житель СПб
1659372930
Я приношу извинения за использованный термин "не-дяй". Не сдержался. Но все остальное - в силе.
Ответить
Главные новости
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конферренции
11:33
1
Названа причина срыва трансфера Головина в клуб АПЛ
11:03
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
2
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
09:41
3
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Все новости
Все новости
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
13
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
5
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
2
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
8
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
2
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
3
Зобнин объяснил, почему его не позовут в сборную России
08:43
2
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
3
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
4
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
10
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
5
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
3
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
2
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
2
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
3
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
15
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+