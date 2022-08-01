Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Вопрос об уходе Федуна и приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решен (Иван Карпов)

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц станет президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна.

    По информации инсайдера Ивана Карпова, вопрос о приходе Хачатурянца в столичный клуб почти решен.

    Экс-главе РПЛ нравится главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, поэтому с его приходом испанец останется в клубе.

    • «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
    • Федун владеет клубом с 2004 года.
    • Хачатурянц с октября 2021 по июнь 2022 года был главой РПЛ.

    Новости по теме
    Радимов: «Приход Хачатурянца в «Спартак» пойдет на пользу всему российскому футболу» 5
    Григорян: «Хачатурянц с детства болеет за «Спартак» 12
    Стало известно, кто настаивает на том, чтобы Хачатурянц руководил «Спартаком» вместо Федуна 35
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:47
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25973

      slavutiq70 6 минут назад

      Даже не знаю что лучше это во первых . и во вторых хозяева то останутся те же Алекперов и Федун и плюс третье неизвестное лицо и скорее всего они так и будут рулить трансферами ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3961

      Enter2006 9 минут назад

      Идут по стопам Локо. Клуб будет мандражировать а про чемпионство можно забыть ((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11