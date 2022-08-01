Вопрос об уходе Федуна и приходе Хачатурянца в «Спартак» почти решен (Иван Карпов)

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц станет президентом «Спартака» вместо Леонида Федуна.

По информации инсайдера Ивана Карпова, вопрос о приходе Хачатурянца в столичный клуб почти решен.

Экс-главе РПЛ нравится главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, поэтому с его приходом испанец останется в клубе.