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    Наумов: «Бека-Бека стоит не больше 4 миллионов. Нужно поклониться в ноги Цорну»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продажу полузащитника Алексиса Бека-Бека за 12+2 миллиона евро в «Ниццу».

    «Не знаю, обдурили ли французов. Для меня самого это удивительно. Дай бог побольше таких клубов. Его реальная цена – миллиона 3-4, не больше. Значит, он «Ницце» нужен и чем-то приглянулся. Это большой успех менеджмента «Локомотива». Нужно поклониться в ноги Цорну, если он провернул такую сделку.

    С одной стороны, Бека-Бека – довольно квалифицированный футболист. С другой стороны, по его настроению было видно, что он не очень-то и желает играть. Играл на себя и для себя.

    Такие люди вносят в коллектив моральный дискомфорт. Поэтому я не думаю, что это большая потеря для «Локомотива». То, что они получают такие деньги, это здорово», – сказал Наумов.

    • Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
    • Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
    • Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1351

      elessar arnor 8 минут назад

      ужасные немцы, продают за норм деньги игроков

      вот наши менеджеры то умеют продавать

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