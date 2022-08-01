Наумов: «Бека-Бека стоит не больше 4 миллионов. Нужно поклониться в ноги Цорну»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал продажу полузащитника Алексиса Бека-Бека за 12+2 миллиона евро в «Ниццу».
«Не знаю, обдурили ли французов. Для меня самого это удивительно. Дай бог побольше таких клубов. Его реальная цена – миллиона 3-4, не больше. Значит, он «Ницце» нужен и чем-то приглянулся. Это большой успех менеджмента «Локомотива». Нужно поклониться в ноги Цорну, если он провернул такую сделку.
С одной стороны, Бека-Бека – довольно квалифицированный футболист. С другой стороны, по его настроению было видно, что он не очень-то и желает играть. Играл на себя и для себя.
Такие люди вносят в коллектив моральный дискомфорт. Поэтому я не думаю, что это большая потеря для «Локомотива». То, что они получают такие деньги, это здорово», – сказал Наумов.
- Бека-Бека выступал за «Локомотив» с августа 2021 года.
- Он провeл 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.
- Прошлым летом клуб покупал игрока у «Кана» за 6 миллионов евро.