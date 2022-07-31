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  • «Стратегия Каттани работает». Зарема – о матче «Спартака» против «Оренбурга»

«Стратегия Каттани работает». Зарема – о матче «Спартака» против «Оренбурга»

31 июля 2022, 20:05
9

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.

«Команда проводит матчи на кураже и с горящими глазами. Видно, играют от души и хотят победить в каждом эпизоде. Симбиоз молодости и опыта приносит победы. Стратегия Луки Каттани работает. Жаль, не удалось успеть реализовать все запланированное. За такую азартную команду приятно болеть!

Отмечу грамотное судейство. VAR выступил в помощь арбитру», – сказала Зарема.

  • «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
  • Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
  • Следующий матч – 6 августа против «Урала».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (9)
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Ганнибал Лектор
1659287462
Ну хорошо, хоть тут бабу порадовали
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ySS
1659288115
Посмотрим на симбиоз в Свердловске со злым и играющим Уралом. Потом посмотрим
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kostilio
1659288256
какая нахрен стратегия ?? три матча сыграли всего ,дайте тренеру спокойно работать
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oyabun
1659291236
А при чем здесь вообще Каттани? Каким местом?! Она с Абаскалем не перепутала?
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kvm
1659293565
а вот и соска...
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