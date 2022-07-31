«Стратегия Каттани работает». Зарема – о матче «Спартака» против «Оренбурга»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала победу команды над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ.
«Команда проводит матчи на кураже и с горящими глазами. Видно, играют от души и хотят победить в каждом эпизоде. Симбиоз молодости и опыта приносит победы. Стратегия Луки Каттани работает. Жаль, не удалось успеть реализовать все запланированное. За такую азартную команду приятно болеть!
Отмечу грамотное судейство. VAR выступил в помощь арбитру», – сказала Зарема.
- «Спартак» выиграл со счетом 4:1. Дубль сделал Квинси Промес.
- Команда поднялась на 2-е место в РПЛ.
- Следующий матч – 6 августа против «Урала».
Источник: «Спорт-Экспресс»