Олимпийская чемпионка Мельникова поблагодарила «Факел» за спортивный ажиотаж в Воронеже

Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обратилась к «Факелу». Она тоже из Воронежа.
«В первую очередь мне хочется сказать большое спасибо «Факелу» за то, что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Огромное спасибо вам, ребята! До момента выхода «Факела» в РПЛ я не следила за футболом, но этот спортивный ажиотаж в нашем городе не оставил меня равнодушной», – сказала Мельникова.
- «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
- Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
- «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»