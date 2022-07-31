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    Олимпийская чемпионка Мельникова поблагодарила «Факел» за спортивный ажиотаж в Воронеже

    Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обратилась к «Факелу». Она тоже из Воронежа.

    «В первую очередь мне хочется сказать большое спасибо «Факелу» за то, что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Огромное спасибо вам, ребята! До момента выхода «Факела» в РПЛ я не следила за футболом, но этот спортивный ажиотаж в нашем городе не оставил меня равнодушной», – сказала Мельникова.

    • «Факел» смог реализовать более 11,3 тысячи абонементов на сезон-2022/23.
    • Это лучшие данные среди клубов РПЛ.
    • «Факел» играет в высшем российском дивизионе впервые за 21 год.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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