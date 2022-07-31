Олимпийская чемпионка Мельникова поблагодарила «Факел» за спортивный ажиотаж в Воронеже

Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обратилась к «Факелу». Она тоже из Воронежа.

«В первую очередь мне хочется сказать большое спасибо «Факелу» за то, что оживили спортивную аудиторию в Воронеже. Огромное спасибо вам, ребята! До момента выхода «Факела» в РПЛ я не следила за футболом, но этот спортивный ажиотаж в нашем городе не оставил меня равнодушной», – сказала Мельникова.