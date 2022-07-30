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    Изидор: «Возможно, это мой последний сезон в «Локомотиве»

    Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не исключил, что следующим летом сменит клубную прописку.

    «Возможно, это мой последний сезон в команде. «Локомотив» – трамплин для меня, такие условия предложил сам клуб.

    В каком чемпионате я хотел бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, АПЛ и Серия А, но особенный интерес вызывает французская Лига 1. Я хочу вернуться домой и показать, на что способен», – сказал Изидор.

    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
    • Изидор забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

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    Источник: Foot Mercato

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