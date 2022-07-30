Изидор: «Возможно, это мой последний сезон в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не исключил, что следующим летом сменит клубную прописку.

«Возможно, это мой последний сезон в команде. «Локомотив» – трамплин для меня, такие условия предложил сам клуб.

В каком чемпионате я хотел бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, АПЛ и Серия А, но особенный интерес вызывает французская Лига 1. Я хочу вернуться домой и показать, на что способен», – сказал Изидор.