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  • В РПЛ прокомментировали посещаемость 1-го матча по Fan ID. На игре было 2000 зрителей

В РПЛ прокомментировали посещаемость 1-го матча по Fan ID. На игре было 2000 зрителей

29 июля 2022, 20:15
6

В РПЛ состоялся первый матч, на который пускали только по Fan ID, – «Урал»«Краснодар» (1:3). Нововведение прокомментировал и.о. президента РПЛ Александр Алаев.

«Сегодня в Екатеринбурге прошeл первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – сказал Алаев.

На игре было 2000 зрителей.

  • Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
  • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
  • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Алаев Александр
Комментарии (6)
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LOKOfanatik19
1659118308
Как все таки могут лить в уши красивыми словами, а по факту, на* никому не нужен этот ид... клубы плачут и теряют бабки, а сказать ничего не могут.
Ответить
Ziklop
1659119060
идиоты!!!!
Ответить
portero
1659119556
Что комментировать, у вас почти во всех играх будет такая жопа!!!!
Ответить
paracetamol
1659123382
Да кто пойдет на матч с заранее известным результатом? С судьями разберитесь!
Ответить
Axe111
1659129732
Щас нагонят с заводов и других отраслей МИЛЛИОНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ И СКАЖУТ ВОТ ВИДИТЕ ВОТ ВИДИТЕ
Ответить
Лфшт
1659130899
РФС в России это сборище отборных дебилоидов
Ответить
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