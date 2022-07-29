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    В РПЛ прокомментировали посещаемость 1-го матча по Fan ID. На игре было 2000 зрителей

    В РПЛ состоялся первый матч, на который пускали только по Fan ID, – «Урал»«Краснодар» (1:3). Нововведение прокомментировал и.о. президента РПЛ Александр Алаев.

    «Сегодня в Екатеринбурге прошeл первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – сказал Алаев.

    На игре было 2000 зрителей.

    • Fan ID сейчас действует на 5 стадионах РПЛ.
    • Соответствующий закон приняла Госдума и подписал президент Владимир Путин.
    • Активные фанаты ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи из-за Fan ID.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +65723

      portero 52 минуты назад

      Что комментировать, у вас почти во всех играх будет такая жопа!!!!

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      Рейтинг: +2701

      Ziklop 1 час назад

      идиоты!!!!

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      Рейтинг: +2100

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Как все таки могут лить в уши красивыми словами, а по факту, на* никому не нужен этот ид... клубы плачут и теряют бабки, а сказать ничего не могут.

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