В РПЛ прокомментировали посещаемость 1-го матча по Fan ID. На игре было 2000 зрителей

В РПЛ состоялся первый матч, на который пускали только по Fan ID, – «Урал» – «Краснодар» (1:3). Нововведение прокомментировал и.о. президента РПЛ Александр Алаев.

«Сегодня в Екатеринбурге прошeл первый матч с применением системы идентификации болельщиков. По одному матчу рано делать выводы о работе системы. Нужно посмотреть цифры посещаемости в динамике и проанализировать работу системы совместно с коллегами из федеральных органов власти. РПЛ готова взять на себя функцию модератора процесса мониторинга системы», – сказал Алаев.

На игре было 2000 зрителей.