Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после травмы ахилла

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сделал заявление о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.
- В июне футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия.
- Он перенес операцию и выбыл на 7-9 месяцев.
- В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
«Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее.
Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажeрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой.
Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе», – сказал Калюжный.
Источник: «Чемпионат»