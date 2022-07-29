Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после травмы ахилла

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сделал заявление о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.

В июне футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия.

Он перенес операцию и выбыл на 7-9 месяцев.

В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

«Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее.

Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажeрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой.

Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе», – сказал Калюжный.