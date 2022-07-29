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    Врач «Локомотива» рассказал о восстановлении Жемалетдинова после травмы ахилла

    Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный сделал заявление о состоянии здоровья полузащитника Рифата Жемалетдинова.

    • В июне футболист получил серьезное повреждение ахиллова сухожилия.
    • Он перенес операцию и выбыл на 7-9 месяцев.
    • В прошлом сезоне Жемалетдинов забил 9 голов и сделал 7 ассистов в 30 матчах.

    «Рифат вернулся после операции и начального этапа реабилитации из Испании. Состояние очень хорошее.

    Он приступил к активной фазе реабилитации в тренажeрном зале с физиотерапевтом и реабилитологом, в хорошем настроении и с положительной динамикой.

    Реакция мягких тканей хорошая, поэтому у нас есть все основания полагать, что весь процесс реабилитации будет проходить в позитивном ключе», – сказал Калюжный.

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    Источник: «Чемпионат»

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